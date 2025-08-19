Ancelotti divulga pré-lista de convocação para a Seleção Brasileira: Neymar dentro, Vini Jr. fora

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a pré-lista de convocação da seleção brasileira para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

As partidas ocorrerão nos dias 4 de setembro, contra o Chile, no Maracanã, e no dia 9, contra a Bolívia, em La Paz. A lista ampla antecede a convocação final, marcada para o dia 25 de agosto, e trouxe algumas surpresas e confirmações de peso.

Confirmações e retornos: Neymar, Casemiro e Richarlison

Um dos principais nomes confirmados na pré-lista é Neymar, que retorna após um período afastado devido a lesões. O atacante, que atualmente defende o Santos, tem participado ativamente da temporada do clube e a comissão técnica aposta em sua recuperação para reforçar a seleção.

Outros nomes importantes, como Casemiro (Manchester United), Éder Militão e Rodrygo (Real Madrid), além de Richarlison (Tottenham), também são presença garantida na lista, mantendo a base sólida da seleção.

Por outro lado, algumas ausências chamam atenção. Vinícius Jr., do Real Madrid, não está presente na pré-lista, já que está suspenso para o primeiro jogo contra o Chile por acúmulo de cartões amarelos.

A comissão técnica parece optar por poupá-lo para o jogo sob a altitude de La Paz. Já Endrick, considerado uma grande promessa do futebol brasileiro, ficou de fora, o que sinaliza a preferência do treinador por um elenco mais experiente neste momento, embora o jovem ainda tenha grandes expectativas em torno de sua carreira.

Oportunidades para novos talentos

A pré-lista de Ancelotti também inclui alguns nomes que atuam no Campeonato Brasileiro, como Kaio Jorge (Cruzeiro), Marcos Antônio (São Paulo) e Paulo Henrique (Vasco).

Isso reflete uma abertura para a inclusão de jogadores que estão se destacando no cenário nacional, ao lado de atletas consagrados que continuam a figurar entre os principais nomes da seleção.

Expectativa para a convocação oficial

A convocação final, que definirá os 23 jogadores para os jogos contra Chile e Bolívia, será anunciada no dia 25 de agosto. A lista final poderá sofrer ajustes, mas a tendência é que Ancelotti mantenha a base da pré-lista.

A seleção brasileira será apresentada no dia 31 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar os preparativos para os confrontos das eliminatórias.