Amistoso da seleção olímpica brasileira no Marrocos é cancelado após terremoto

A seleção olímpica do Brasil não disputará o segundo amistoso contra o Marrocos previsto no calendário. Segundo a CBF, o jogo contra o país africano, que seria realizado na cidade de Fez, foi cancelado por conta do terremoto de magnitude 7 que atingiu o país.

Inicalmente, a partida, que seria realizada nesta segunda-feira, aconteceria com os portões fechados e não contaria com público. Além disso, durante o jogo, os jogadores da Seleção brasileira usariam uma faixa preta no braço em homenagens às vítimas do terremoto e entrariam em campo segurando uma faixa em apoio aos marroquinos. Mas a federação brasileira confirmou que o amistoso foi cancelado.

País foi atingido por terremoto

O país do norte da África foi atingido por um terremoto, com epicentro próximo a cidade de Marrakesh, mas a delegação, que está hospedada em Fez, cidade que fica a mais de 700 quilômetros do epicentro do abalo sísmico, está em total segurança.

Segundo informado pela CBF, os jogadores sentiram o tremor no hotel onde estão hospedados, na cidade de Fez, e precisaram deixar seus quartos. Eles foram levados para a piscina do local, por motivos de segurança, e só puderam retornar uma hora após o sismo.