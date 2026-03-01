América-MG x Atlético-MG: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Mineiro

Repórter
Publicado em 1 de março de 2026 às 08h00.
O América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 1º de março, às 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv 3 e Premiere.
No confronto de ida, disputado na Arena MRV, as equipes empataram por 1 a 1. O Galo abriu o placar e sustentou a vantagem até os minutos finais, mas o Coelho buscou a igualdade nos acréscimos da etapa final, deixando a decisão completamente aberta.
Para o duelo decisivo, o cenário é simples: quem vencer garante vaga na final do Campeonato Mineiro. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. O vencedor enfrentará Cruzeiro ou Pouso Alegre na decisão estadual.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu (Cuello) e Hulk.
América-MG (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo; Maguinho, Nathan, Ricardo Silva e Emerson; Artur, Felipe Amaral e Val Soares; Person, Willian Dubgod e Paulo Vitor.
O jogo deste domingo, 18h, entre o América-MG e Atlético-MG terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv 3 e Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.