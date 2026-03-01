Esporte

América-MG x Atlético-MG: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Mineiro

Partida entre América-MG x Atlético-MG é válida pela semifinal do Campeonato Mineiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de março de 2026 às 08h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 1º de março, às 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv 3 e Premiere.

No confronto de ida, disputado na Arena MRV, as equipes empataram por 1 a 1. O Galo abriu o placar e sustentou a vantagem até os minutos finais, mas o Coelho buscou a igualdade nos acréscimos da etapa final, deixando a decisão completamente aberta.

Para o duelo decisivo, o cenário é simples: quem vencer garante vaga na final do Campeonato Mineiro. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. O vencedor enfrentará Cruzeiro ou Pouso Alegre na decisão estadual.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu (Cuello) e Hulk.

América-MG (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo; Maguinho, Nathan, Ricardo Silva e Emerson; Artur, Felipe Amaral e Val Soares; Person, Willian Dubgod e Paulo Vitor.

Onde assistir ao vivo o jogo do América-MG x Atlético-MG hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo deste domingo, 18h, entre o América-MG e Atlético-MG terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, Sportv 3 e Premiere.

Como assistir online o jogo do América-MG x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Acompanhe tudo sobre:Atlético - MGFutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Grêmio x Internacional: onde assistir e horário pela final do Campeonato Gaúcho

Palmeiras x São Paulo: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Paulista

Manchester United x Crystal Palace: onde assistir e horário pela Premier League

Jogos de hoje, domingo, 1º de março, onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

ESG

Conselheira 101 abre inscrições para formar mulheres negras e indígenas em conselhos

Mercado Imobiliário

Tenho cinco irmãos, mas só eu cuidei da nossa mãe. Posso fazer usucapião?

Brasil

Lula ou Flávio? Quem está na frente nas pesquisas para presidente da semana

Esporte

Fluminense x Vasco: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Carioca