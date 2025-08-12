América de Cali x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

América de Cali e Fluminense se enfrentam neste domingo, 12 de agosto, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

O Fluminense vive um bom momento. Após uma sequência negativa após o Mundial de Clubes, a equipe carioca soma quatro jogos sem perder, com vitórias sobre o Grêmio e avanços importantes na Copa do Brasil. Já o América de Cali, após garantir vaga nas oitavas de final superando o Bahia nos playoffs, busca um bom resultado em casa para tentar surpreender o Tricolor.

O América de Cali terminou a fase de grupos da Sul-Americana na segunda posição do Grupo C, com oito pontos, e avançou aos playoffs contra o Bahia. Na última rodada do Campeonato Colombiano, a equipe foi derrotada pelo Tolima por 1 a 0, refletindo uma oscilação no desempenho no Clausura.

Prováveis escalações:

América de Cali:

Soto; Tovar, Bocanegra, Pestaña e Bertel; Carrascal, Navarro e Escobar; Romero, Luis Ramos e Barrios.

Técnico: Diego Raimondi

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê (Guga); Hércules, Martinelli e Ganso (Lima); Serna, Everaldo e Canobbio.

Técnico: Renato Gaúcho

Onde assistir ao vivo o jogo do América de Cali x Fluminense?

O jogo deste domingo, 12 de agosto, às 21h30, entre América de Cali e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.

Como assistir online o jogo do América de Cali x Fluminense?

Você pode assistir à partida online pelo SBT Sports (YouTube) ou Paramount+.