América de Cali x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17h05.
América de Cali e Fluminense se enfrentam neste domingo, 12 de agosto, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.
O Fluminense vive um bom momento. Após uma sequência negativa após o Mundial de Clubes, a equipe carioca soma quatro jogos sem perder, com vitórias sobre o Grêmio e avanços importantes na Copa do Brasil. Já o América de Cali, após garantir vaga nas oitavas de final superando o Bahia nos playoffs, busca um bom resultado em casa para tentar surpreender o Tricolor.
O América de Cali terminou a fase de grupos da Sul-Americana na segunda posição do Grupo C, com oito pontos, e avançou aos playoffs contra o Bahia. Na última rodada do Campeonato Colombiano, a equipe foi derrotada pelo Tolima por 1 a 0, refletindo uma oscilação no desempenho no Clausura.
Soto; Tovar, Bocanegra, Pestaña e Bertel; Carrascal, Navarro e Escobar; Romero, Luis Ramos e Barrios.
Técnico: Diego Raimondi
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê (Guga); Hércules, Martinelli e Ganso (Lima); Serna, Everaldo e Canobbio.
Técnico: Renato Gaúcho
Você pode assistir à partida online pelo SBT Sports (YouTube) ou Paramount+.