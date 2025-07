América de Cali x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

O América de Cali recebe o Bahia nesta terça-feira, 22, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, pela decisão dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.

O time colombiano chega confiante para o confronto, após segurar um empate sem gols no jogo de ida em Salvador. Agora, com a vantagem de jogar em casa, o América de Cali sabe que uma vitória simples garante a vaga nas oitavas de final.

No entanto, o time enfrentará algumas dificuldades, como a suspensão de José Cavadía, expulso na primeira partida, e a dúvida quanto à presença do atacante Cristian Barrios, que deixou o campo com dores na última rodada.

Do lado do Bahia, o técnico Rogério Ceni sabe que a missão será difícil. O time não conseguiu marcar gols no jogo de ida e precisa vencer fora de casa para avançar diretamente. Caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis. O Bahia também sofre com ausências importantes, como a de Everton Ribeiro, expulso no primeiro jogo, além de Kanu, Erick e Rezende, que estão no departamento médico.

Onde assistir ao vivo o jogo entre América de Cali x Bahia pela Copa Sul-Americana?

O jogo entre América de Cali e Bahia terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 21h30.

Qual é o horário do jogo entre América de Cali e Bahia na Copa Sul-Americana?

A partida será realizada às 21h30, desta terça-feira, 22, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

Prováveis escalações

América de Cali

Jorge Soto; Castillo, Tovar, Pestaña e Mina; Rafael Carrascal, Escobar e Navarro; Romero, Dylan Borrero e Luis Ramos. Técnico: Diego Gabriel Raimondi.

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo (Gabriel Xavier) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Nicolás Acevedo); Ademir, Erick Pulga (Kayky) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.