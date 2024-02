All Star Game da NBA 2024: veja times, regras, horário e onde assistir

A NBA encerra, neste domingo, o fim de semana do All Star com o grande evento da noite, o All Star Game, jogo festivo que reúne as principais estrelas da liga. A 73ª edição do evento, em Indianápolis, marca o retorno do tradicional confronto entre as conferências Leste e Oeste. Confira os elencos que estarão em quadra, as regras e tudo sobre o All Star Game 2024:

Times

Conferência Leste:

Jayson Tatum (Boston Celtics), Damian Lillard (Milwuakee Bucks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Bam Adebayo* (Miami Heat) e Giannis Antetokoumpo (capitão, Milwuakee Bucks). Técnico: Doc Rivers (Milwuakee Bucks).

Reservas: Paolo Banchero (Orlando Magic), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia Sixers) e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) e Trae Young (Atlanta Hawks).

*Substitui Joel Embiid (Philadelphia Sixers), lesionado.

Conferência Oeste:

Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma CIty Thunder), Kevin Durant (Phoenix Suns), LeBron James (capitão, Los Angeles Lakers) e Nikola Jokic (Denver Nuggets). Técnico: Chris Finch (Minnesota Timberwolves).

Reservas: Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Paul George (Los Angeles Clippers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) e Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

Regras

Assim como o confronto Leste contra Oeste, a NBA optou por resgatar o formato tradicional de disputa: serão quatro quartos de 12 minutos.

Horário

O All Star Game 2024 da NBA começa às 22h, com a cerimônia de apresentação dos times.

Onde assistir

A ESPN (TV fechada) transmite a partida.