Alexander-Arnold fecha contrato de seis anos com Real Madrid e deve estrear no Mundial de Clubes

O Real Madrid anunciou nesta sexta, 30, a contratação do lateral-direito inglês Trent Alexander-Arnold, ex-Liverpool, com vínculo até 30 de junho de 2031. O jogador de 26 anos se integrará à equipe comandada por Xabi Alonso e deve fazer sua estreia no Mundial de Clubes, programado para junho.

Alexander-Arnold comunicou em maio sua saída do Liverpool, clube onde foi formado e atuou desde a base, encerrando um ciclo de duas décadas. O atleta rejeitou renovação com o atual campeão inglês e afirmou buscar um novo desafio profissional.

O Real Madrid destacou o currículo do lateral, que soma nove títulos pelo Liverpool, incluindo a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e duas edições da Premier League. Além do sucesso coletivo, Alexander-Arnold tem reconhecimentos individuais, como presença no FIFA FIFPro World 11 e na seleção ideal da Premier League em diversas temporadas.

No cenário internacional, o jogador soma participações em duas Copas do Mundo (2018 e 2022) e na Eurocopa de 2024 pela seleção inglesa.

O acordo entre os clubes permitiu antecipar a transferência em um mês, com o Real Madrid pagando cerca de 5 milhões de euros para contar com Alexander-Arnold já na disputa do Mundial de Clubes. O adversário na estreia será o time saudita Al Hilal, em partida prevista para 18 de junho.