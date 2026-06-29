Esporte

Fase de grupos copa 2026

Alemanha x Paraguai: horário e onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

As duas seleções já se enfrentaram em Copas: foi em 2002, com triunfo alemão

Gillette Stadium, que vai receber o duelo desta segunda-feira (Kirby Lee/Getty Images)

Gillette Stadium, que vai receber o duelo desta segunda-feira (Kirby Lee/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h15.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 17h30, em confronto válido pela fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

A Alemanha, tetracampeã mundial, chega ao confronto após terminar na liderança do Grupo E, confirmando o favoritismo mesmo com uma derrota na última rodada para o Equador.

Já o Paraguai teve uma campanha mais irregular, mas conseguiu avançar como um dos melhores terceiros colocados.

Contexto do confronto

Alemanha tenta se reafirmar após campanhas decepcionantes recentes, incluindo eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022.

É o primeiro mata‑mata alemão em Copas desde 2014, quando conquistou o título.

Já o Paraguai, que retornou à Copa após 16 anos, conseguiu chegar às quartas de final daquela edição, quando foi eliminada pela Espanha, que ficaria com o título do Mundial da África fo Sul.

Retrospecto

  • Jogos totais: 2 ou 3 (dependendo das competições incluídas)
  • Vitórias da Alemanha: 1
  • Empates: 1
  • Vitórias do Paraguai: nenhuma em nível principal

Em Copas do Mundo

  • 2002 (oitavas de final):
    • Alemanha 1 x 0 Paraguai

Na ocasião, os alemães venceram com gol no fim e avançaram até a final daquele Mundial, quando perderam para o Brasil na decisão.

Data, horário e local

  • Data: 29 de junho de 2026
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Local: Gillette Stadium (Boston, EUA)

Onde assistir ao jogo

O confronto terá ampla transmissão no Brasil:

TV aberta

  • Globo
  • SBT

TV por assinatura

  • NSports
  • Sportv

Streaming e plataformas digitais

  • CazéTV (YouTube – gratuito)
  • Globoplay
  • GE/GeTV
Acompanhe tudo sobre:ParaguaiAlemanhaCopa do Mundo
Próximo

Mais de Esporte

Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja a tabela definitiva e os horários dos jogos

Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Qual vai ser o placar de Brasil x Japão hoje? ChatGPT aposta em 2 a 1

Cada gol conta: Brasil e Alemanha travam duelo por recorde na Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja a tabela definitiva e os horários dos jogos

Mercados

Trégua entre EUA e Irã anima mercados globais

Mundo

EUA e Irã suspendem ataques e retomam negociações de paz

Inteligência Artificial

Por que a alfabetização em IA pode se tornar tão importante quanto falar inglês