Alemanha x Paraguai: horário e onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Gillette Stadium, que vai receber o duelo desta segunda-feira (Kirby Lee/Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h15.
Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 17h30, em confronto válido pela fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.
A Alemanha, tetracampeã mundial, chega ao confronto após terminar na liderança do Grupo E, confirmando o favoritismo mesmo com uma derrota na última rodada para o Equador.
Já o Paraguai teve uma campanha mais irregular, mas conseguiu avançar como um dos melhores terceiros colocados.
Alemanha tenta se reafirmar após campanhas decepcionantes recentes, incluindo eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022.
É o primeiro mata‑mata alemão em Copas desde 2014, quando conquistou o título.
Já o Paraguai, que retornou à Copa após 16 anos, conseguiu chegar às quartas de final daquela edição, quando foi eliminada pela Espanha, que ficaria com o título do Mundial da África fo Sul.
Na ocasião, os alemães venceram com gol no fim e avançaram até a final daquele Mundial, quando perderam para o Brasil na decisão.
O confronto terá ampla transmissão no Brasil: