Alemanha x Marrocos: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Mundo Feminina

Alemanha e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 05h30, no estádio Aami Park, em Melbourne, na Austrália. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Considerada uma das favoritas, a Alemanha é uma força que tenta retomar o protagonismo do passado. Com dois títulos mundiais na história (em 2003 e em 2007) e maior vencedora da Euro feminina (com o total de oito canecos, o último em 2013), a seleção alemã não vive um bom momento nos últimos anos.

Para a competição, uma das chaves para o sucesso das alemãs está no ataque, onde a experiente centroavante Alexandra Popp é certeza de muitos gols.

Onde assistir ao vivo o jogo Alemanha x Marrocos n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo desta segunda-feira, 24, às 05h30, entre Alemanha e Marrocos terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV no YouTube.

Como assistir o jogo Alemanha x Marrocos online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

Quais são os próximos jogos da Alemanha na Copa do Mundo Feminina?

30/07 – 6h30 – Alemanha x Colômbia

03/08 – 7h – Coreia do Sul x Alemanha

LEIA TAMBÉM: