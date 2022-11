Alemanha x Japão: como assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Alemanha e Japão se enfrentam nesta quarta-feira, 23, às 10h, no estádio Internacional Khalifa, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo E da Copa do Mundo Fifa 2022.

AGENDA DE JOGOS DE HOJE: Veja as partidas desta quarta-feira da Copa do Mundo

Tetra campeã mundial, a Alemanha chega para a Copa tentando apagar a má participação na última realizada na Rússia. Na ocasião, a seleção que então era a atual campeã, foi eliminada logo na primeira fase da competição.

Nas eliminatórias, a seleção alemã não teve dificuldades no grupo e se classificou em primeiro com uma campanha de nove vitórias em 10 jogos. A equipe conta com desfalques importantes como o zagueiro Hummels, do Borussia Dortmund e o meia Marco Reus, que assim como em 2014, está lesionado. Destaque para o retorno de Mario Gotze, herói da conquista em 2014.

Já o Japão, que disputa sua sétima Copa do Mundo consecutiva, busca ter melhor desempenho que na edição de 2018. A seleção japonesa foi eliminada pela Bélgica nas oitavas de final.

Embora não tenha ficado em primeiro no seu grupo, os japoneses tiveram tranquilidade para se classificar. Eles as eliminatórias com sete vitórias, um empate e duas derrotas, atrás da Arábia Saudita, que ficou com um ponto a mais.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Alemanha x Japão

A partida entre Alemanha e Japão, às 10h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Alemanha x Japão

A partida entre Alemanha x Japão será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo Alemanha x Japão

O jogo entre Alemanha x Japão pode ser assistir na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay, e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

LEIA TAMBÉM: