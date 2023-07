Alemanha x Colômbia: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina deste domingo, 30

Neste domingo, 30, a Alemanha enfrenta a Colômbia, às 6h30, no estádio Estádio Sydney Football, em Sydney, na Austrália. A partida ocorre durante a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023.

As duas nações se enfrentam para conquistar a liderança do Grupo H. As alemãs pretendem entrar em campo com a expectativa de uma grande vitória.

Quando enfrentaram a Coreia, as colombianas mostraram uma forte defesa. Desta vez, elas contarão com todas as suas habilidades nesta chance de assumir o controle do grupo H.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Alemanha x Colômbia da Copa do Mundo Feminina 2023 hoje?

O jogo deste domingo, 30, às 6h30, entre Alemanha e Colômbia terá transmissão ao vivo no CazéTV.

Como assistir o jogo Alemanha x Colômbia online?

A partida será transmitida pelo pelo YouTube, na Cazé TV.

Quais são os próximos jogos da Alemanha?

03/08 – 7h – Alemanha x Coreia

Quais são os próximos jogos da Colômbia?