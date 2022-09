Alcaraz vence Ruud, conquista o US Open e se torna o número 1 mais jovem do mundo

O espanhol Carlos Alcaraz, de 19 anos, venceu o noruegues Casper Ruud por 3 sets a 1, parciais 6/4, 2/6, 7/6 e 6/3, e conquistou o seu primeiro Grand Slam na carreira. Além do título do US Open, a partida também valia a liderança na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Embora Alcaraz fosse visto como favorito para vencer a final do torneio, antes da partida, o espanhol reconheceu que enfrentaria um adversário difícil e não escondeu o nervosismo.

— É fantástico ser capaz de lutar por grandes coisas, minha primeira final de Grand Slam. Consigo ver o número 1 do mundo, mas, ao mesmo tempo, isso é tão distante. Ainda tem um jogo, mas contra um jogador inacreditável. Ele (Ruud) merece jogar a final. Ele jogou uma decisão de Grand Slam, em Roland Garros. Será minha primeira vez. Vou dar o máximo que tiver. Terei que controlar os nervos por estar numa final de Grand Slam mas estou, obviamente, muito, muito feliz — disse Alcaraz.

A disputa durou 3h20 em um jogo muito equilibrado. Mas logo no início, o nervosismo natural foi embora. Com a vitória, Alcaraz se tornou o tenista mais jovem número 1 do mundo. Lleyton Hewitt era o recordista, com 20 anos e 9 meses, e o segundo de menor idade a ganhar o US Open, com três meses de diferença para Pete Sampras, em 1990.

