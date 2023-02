Alaba, do Real Madrid, é vítima de racismo após voto em Messi no Fifa The Best

A eleição de Messi como o melhor jogador da temporada no Fifa The Best movimentou a tarde da última segunda-feira no futebol. Enquanto alguns consideraram o argentino soberano em 2022 pela conquista da Copa do Mundo, outros acreditaram que Benzema, pela campanha no Real Madrid, merecia levar o título. O zagueiro David Alaba, que joga com o francês, foi alvo de racismo nas redes sociais depois de votar em Messi, e não em seu companheiro de time, para o primeiro lugar.

Ele esclareceu o voto logo no início da manhã desta terça-feira. No Twitter, ele se posicionou: "Sobre o Fifa The Best: a seleção da Áustria votou como um time para esse prêmio, não foi só eu. Todo mundo no conselho votou e foi assim que foi decidido. Todos sabem, especialmente Karim, o quanto eu admiro ele e sua performance. Frequentemente digo que ele é o melhor atacante do mundo, e ainda acho isso. Sem dúvidas".

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided. Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances — David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023

Como capitão da seleção austríaca, Alaba teve direito a votar na premiação. Ele escolheu Messi em primeiro, Benzema em segundo e Mbappé como terceiro melhor jogador do mundo.