Esporte

Al Rayyan x Praia Clube: horário e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes de vôlei

Equipe de Uberlândia pretende avançar além da fase de grupos, superando a decepção do ano passado

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14h36.

Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 14h53.

Al Rayyan e Praia Clube iniciam sua jornada no Grupo B do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei 2025. O confronto acontece nesta terça-feira, 16, às 17h, no Ginásio do Mangueirinho, em Belém, como parte da primeira rodada da competição.

Como chegam as equipes?

Vice-campeão asiático, o Al Rayyan chega ao torneio pela quarta vez. Sua melhor performance ocorreu em 2019, quando conquistou o quarto lugar na edição realizada em Betim-MG, com apenas quatro equipes participando.

Neste ano, o time do Catar aposta na experiência do levantador sérvio Milos Stevanovic, de 37 anos, e na liderança do técnico brasileiro Sérgio Cunha, de 53 anos. Cunha comanda a equipe desde 2024, após acumular passagens por clubes árabes como Al-Ittihad-ARA, Al-Nasser e Dar Kulaib (ambos do Bahrein).

Por outro lado, o Praia Clube, um dos três representantes brasileiros no torneio, participa pela segunda vez consecutiva. O objetivo da equipe de Uberlândia é avançar além da fase de grupos, superando a decepção do ano passado, quando perdeu os três jogos e não conseguiu passar da primeira fase.

Sob o comando de Fabiano Magoo, o time chega ao Mundial após conquistar a terceira posição na Superliga, com nove vitórias e duas derrotas — ambas para outros brasileiros na competição, Cruzeiro e Campinas, que lideram o campeonato nacional.

No elenco do Praia Clube, os destaques são o central Isac Santos, multicampeão com a seleção brasileira e clubes, que é o principal reforço desta temporada, e o oposto Franco, que está em excelente fase, sendo o segundo maior pontuador da Superliga, com 199 pontos em 11 jogos.

Onde assistir ao jogo Al Rayyan x Praia Clube pelo Mundial de Clubes?

A partida entre Al Rayyan x Praia Clube ocorre nesta terça-feira, 16 de dezembro, às 17h. O jogo será transmitido pelo ao vivo pelo VBTV (web) e Cazé TV (Youtube).

