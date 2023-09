Al Nassr x Al Tai: onde assistir ao vivo jogo de Cristiano Ronaldo; veja horário e escalações

Os fãs de Cristiano Ronaldo estão ansiosos pelo jogo do craque no Al Nassr, na disputa contra o Al Tai pela 8º rodada do Campeonato Saudita.

O confronto acontece nesta sexta-feira, 29, às 12h, no Estádio Prince Abdulaziz bin Musa'ed, em Ha'il, na Arábia Saudita .

Provável escalação do Al Nassr

N. AL-Aqidi; Alganham, Lajami, Laporte e Alex Telles; Al Khaibari, Marcelo Brozovic e Otávio; Anderson Talisca, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

Provável escalação do Al Tai

Braga; I. Al Nakhli, Bauer, Al Sulaiman e H. Qasim Salem; Abdu, Semedo, Mensah, Misidjan e A. Cordea; M. Dugandzic. Técnico: Kresimir Rezic.

Onde assistir ao vivo o jogo do time do Cristiano Ronaldo pelo Campeonato Saudita?

O jogo desta sexta-feira, às 12h00, entre Al Nassr e Al Tai terá transmissão ao vivo na Bandsports e Canal Goat (Youtube).

Como assistir online o jogo do Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr?

Você pode assistir a partida online pelo Canal Goat (YouTube).

Qual é o próximo jogo do Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr?