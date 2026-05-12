Al Nassr x Al Hilal: que horas e onde assistir ao próximo jogo do Cristiano Ronaldo

Al Nassr e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira, 12, pelo Campeonato Saudita.

O duelo, no Al Awal Park, é válido pela 33ª rodada e pode definir o título da competição. O Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, lidera com 82 pontos, cinco a mais que o rival, e garante a taça em caso de vitória. Já o Al Hilal chega após conquistar a Copa do Rei Saudita.

Que horas assistir à Al Nassr x Al Hilal

A partida acontece às 15h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 12.

Onde assistir à Al Nassr x Al Hilal

O jogo será transmitido pela BandSports.

Prováveis escalações

Al Nassr

Bento; Al-Ghanam, Al-Amri, Martínez e Yahya; Ghareeb, Alkhaibari, Brozovic e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Jorge Jesus

Al Hilal

Bono; Alawjami, Akçiçek, Rúben Neves e Hernández; Kanno, Aldawsari, Malcom, Salem Al Dawsari e Milinkovic-Savic; Benzema.

Técnico: Simone Inzaghi