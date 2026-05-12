Esporte

Al Nassr x Al Hilal: que horas e onde assistir ao próximo jogo do Cristiano Ronaldo

Partida acontece nesta terça-feira, 12, e pode definir o Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo: jogador renovou o contrato com o clube saudita Al-Nassr (FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Cristiano Ronaldo: jogador renovou o contrato com o clube saudita Al-Nassr (FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06h00.

Tudo sobreCristiano Ronaldo
Saiba mais

Al Nassr e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira, 12, pelo Campeonato Saudita.

O duelo, no Al Awal Park, é válido pela 33ª rodada e pode definir o título da competição. O Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, lidera com 82 pontos, cinco a mais que o rival, e garante a taça em caso de vitória. Já o Al Hilal chega após conquistar a Copa do Rei Saudita.

Que horas assistir à Al Nassr x Al Hilal

A partida acontece às 15h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 12.

Onde assistir à Al Nassr x Al Hilal

O jogo será transmitido pela BandSports.

Prováveis escalações

Al Nassr

Bento; Al-Ghanam, Al-Amri, Martínez e Yahya; Ghareeb, Alkhaibari, Brozovic e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Jorge Jesus

Al Hilal

Bono; Alawjami, Akçiçek, Rúben Neves e Hernández; Kanno, Aldawsari, Malcom, Salem Al Dawsari e Milinkovic-Savic; Benzema.

Técnico: Simone Inzaghi

Acompanhe tudo sobre:FutebolCristiano RonaldoAgenda de jogos

Mais de Esporte

Como fazer a trend da arquibancada da Copa do Mundo no ChatGPT

Neymar na Copa do Mundo 2026? Números do jogador não garantem vaga

Da Cordilheira dos Andes ao rio Congo: os rivais de Portugal na Copa

Como criar suas figurinhas personalizadas do álbum da Copa do Mundo 2026; veja o passo a passo

Mais na Exame

Carreira

Método STAR: a técnica de comunicação que domina os processos seletivos em grandes empresas

Brasil

Escolha por André do Prado para o Senado expõe racha na direita em SP

Inteligência Artificial

OpenAI renegocia acordo com Microsoft e deve economizar US$ 97 bilhões em pagamentos

Esporte

Como fazer a trend da arquibancada da Copa do Mundo no ChatGPT