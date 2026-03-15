Al-Khaleej x Al-Nassr: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Saudita

Al-Khaleej e Al-Nassr se enfrentam neste domingo, 15, pela Liga Profissional Saudita 2025/2026, em um duelo de extremos na tabela.

O Al-Nassr chega como líder da competição, com 64 pontos em 25 jogos — 21 vitórias, um empate e três derrotas — e o melhor ataque do campeonato, com 66 gols marcados e apenas 19 sofridos.

O Al-Khaleej aparece na décima colocação, com 30 pontos em 25 partidas, e tenta se afastar da zona de rebaixamento com uma vitória sobre o líder.

Que horas é o jogo?

Al-Khaleej x Al-Nassr acontece às 16h (horário de Brasília).

Onde posso assistir ao jogo Al-Khaleej x Al-Nassr?

A partida será transmitida pela Band.