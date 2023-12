Al Ittihad x Auckland City: onde assistir, horários e escalações pelo Mundial de Clubes

O Al Ittihad e o Auckland City se enfrentam nesta terça-feira, 12, às 15h, no King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita.

A partida é válida pelas vagas das quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. O vencedor desta partida terá como próximo desafio enfrentar o Al Ahly na sexta-feira, no mesmo horário.

O Al-Ittihad, presente na competição por ser o campeão do país-sede, chega com otimismo devido ao elenco de grandes craques que possui. No entanto, vem de uma derrota por 3 a 1 para o Damac na Saudi League, após uma vitória por 2 a 1 sobre o Sepahan na Champions League da Ásia. Anteriormente, conquistou uma vitória expressiva de 4 a 2 sobre o Al-Khaleej e triunfou por 2 a 1 sobre o AGMK, ambos os jogos ocorrendo no torneio continental.

Enquanto isso, o Auckland City, que participa do Mundial de Clubes por ter conquistado a Champions League da Oceania, está em sua 11ª participação no torneio. Não competiu nas últimas duas semanas, sendo sua última partida uma derrota por 2 a 0 para o Wellington Olympic. Antes desse confronto, sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Christchurch United e novamente para o Wellington Olympic, desta vez por 3 a 1.

Provável escalação do Al Ittihad

Grohe; Alshanqiti, Hawsawi, Hegazy, Bamsaud; Kante, Fabinho; Alamri, Coronado, Jota; Benzema.

Técnico: Marcelo Gallardo.

Provável escalação do Auckland City

Tracey; Vale, Mitchell, Lee, Lobo; Garriga, D. Heijer, Howieson, Ilich, Manickum; Kilkolly.

Técnico: Albert Riera.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Ittihad pelo Mundial de Clubes?

O jogo desta terça-feira, às 15h, entre Al Ittihad x Auckland City terá transmissão ao vivo na SporTV.

Como assistir online o jogo do Al Ittihad?

Você pode assistir a partida online pela Globoplay e CazéTV.

Qual é o próximo jogo do Mundial de Clubes?