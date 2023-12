Al Hilal x Al Wehda: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Saudita

O Al Hilal e Al Wehda se enfrentam nesta sexta-feira, 15, às 15h, no Prince Faisal bin Fahd Stadium, em Riad, na Arábia Saudita. A partida é válida pela 17º rodada do Campeonato Saudita.

A equipe de Jorge Jesus, à frente do Al-Hilal na Saudi Pro League, ainda mantém uma invencibilidade, estando sete pontos à frente do Al-Nassr, atual segundo colocado. O próximo adversário, Al-Wehda, ocupa a nona posição na tabela e chega para o confronto após uma vitória na última rodada.

O histórico de confrontos entre Al-Hilal e Al-Wehda revela uma clara superioridade do Al-Hilal: são 20 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. No mais recente embate, na final da Copa do Rei Saudita 22/23, o jogo terminou empatado em 1x1. Nos pênaltis, a equipe de Riade saiu vitoriosa.

Na última rodada da Saudi Pro League, o Al-Hilal derrotou o Al-Tai por 2x1, enquanto o Al-Wehda também conquistou três pontos ao vencer o Al Akhdood por 2x0.

Provável escalação do Al Hilal

Alwotayan; Abdulhamid, Koulibaly, K. Al-Dawsari, Al Berik; Milinković-Savić, Rúben Neves; Michael, Al-Hamdan, S. Al-Dawsari; Mitrovic.

Técnico: Jorge Jesus.

Provável escalação do Al Wehda

​Munir Mohamedi; Jawad El Yamiq, Óscar Duarte, Saeed Al-Muwallad, Abdulelah Al Bukhari; Waleed Bakshween, Fayçal Fajr, Abdulaziz Noor, Anselmo; Odion Ighalo, Craig Goodwin.

Técnico: Giorgos Donis.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Hilal pelo Campeonato Saudita?

O jogo desta sexta-feira, às 15h, entre Al Hilal x Al Wehda terá transmissão ao vivo no canal Goat (Youtube) e Bandsport.

Como assistir online o jogo do Al Hilal?

Você pode assistir a partida online pelo canal Goat (Youtube).

Qual é o próximo jogo do Al Hilal?