Al-Hilal x Al-Shabab: onde assistir ao vivo jogo de Neymar Jr; veja horário e escalações dos times

Os fãs de Neymar Jr estão ansiosos pela partida do craque brasileiro no Al-Hilal contra o Al-Shabab pela 8º rodada do Campeonato Saudita.

O jogo acontece nesta sexta-feira, 29, às 15h, no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd , em Riad, na Arábia Saudita.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Os rivais árabes se enfrentam para consolidar a liderança na competição. O Al-Hilal, o time destaca-se como líder do Campeonato Saudita, com cinco vitórias e dois empates em campo. Além de contar com melhor ataque da competição com 21 gols marcados em sete partidas.

Contudo, o Al-Shabab encontra-se em uma situação bastante complicada, pois o clube não teve bom desempenho ao longo do campeonato, com três derrotas, dois empates e duas vitórias.

Provável escalação do Al-Hilal

Bono; Saud Abdulhamid, Kalidou Koulibaly, Ali Al Bulayhi, Yasser Al-Shahrani, Rúben Neves, Milinkovic-Savic (Mohamed Kanno), Malcom (Michael), Neymar, Salem Al Dawsari e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Provável escalação do Al-Shabab

Kim Seung-gyu, Fawaz Al-Sqoor, Mohammed Harbush , Iago Santos, Romain Saiss, Gustavo Cuéllar, Éver Banega, Majed Kanabah, Fahad Al-Muwallad, Habib Diallo. Técnico: Juan Brown.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al-Hilal, time do Neymar, pelo Campeonato Saudita?

O jogo desta sexta-feira, às 15h00, entre Al-Hilal e Al-Shabab terá transmissão ao vivo no Canal Goat, no YouTube.

Como assistir online o jogo do Neymar pelo Al-Hilal?

Você pode assistir a partida online pelo Canal Goat, no YouTube.

Qual é o próximo jogo do Neymar pelo Al-Hilal?