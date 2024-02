Al-Hilal x Al-Nassr: onde assistir, horários e escalações pela Riyadh Season Cup

O Al-Hilal e o Al-Nassr se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 15h, na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita. A partida é válida pela Riyadh Season Cup, também conhecido como Campeonato Saudita.

As duas equipes mais fortes do país árabe estão prestes a se enfrentar neste jogo de preparação, que promete ser especial.

O Al Hilal já participou de dois amistosos: venceu por 4 a 3 contra o Inter Miami e também contra o Al-Gharafa por 2 a 1. Enquanto isso, o Al Nassr disputou apenas uma partida até o momento, contra o time de Lionel Messi e Luis Suárez. Ao contrário do Hilal, o Al Nassr venceu a equipe norte-americana por um contundente placar de 6 a 0.

É importante notar que o Al Nassr alcançou essa vitória sem seu principal jogador, Cristiano Ronaldo. Essa diferença significativa no placar parece transmitir uma mensagem clara: Jorge Jesus, treinador do time, parece não querer arriscar seus jogadores nos amistosos, enquanto o técnico Castro, do Al Nassr, busca a excelência desde o início do ano.

A busca pela perfeição é crucial para superar o Al Hilal no campeonato, já que sete pontos separam as duas equipes nesta segunda rodada. O Al Nassr, sem dúvida, estará determinado a alcançar uma vitória convincente neste jogo, visando assumir a liderança de forma decisiva.

Provável escalação do Al-Hilal

Bono; Al-Burayk, Abdulhamid, Koulibaly e Al Bulayhi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Kanno; Michael, Malcom e Mitrovic.

Técnico: Jorge Jesus.

Provável escalação do Al-Nassr

Al-Najjar; Al-Ghanam, Al-Fatil, Al-Amri e Alex Telles; Brozovic, Otávio e Seko Fofana; Anderson Talisca, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Luís Castro.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al-Nassr pela Riyadh Season Cup?

O jogo desta quinta-feira, às 15h, entre Al-Hilal x Al-Nassr terá transmissão ao vivo no DAZN, Canal GOAT (Youtube) e Bandsports.

Onde assistir online ao jogo do Al-Nassr?

O jogo terá transmissão online no DAZN e Canal GOAT (Youtube).