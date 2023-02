Al-Ahly x Real Madrid: onde assistir e horário da semifinal do Mundial de Clubes

O Real Madrid enfrenta o Al-Ahly nesta quarta-feira, 8, às 16h00, no Principe Moulay Abdellah, em Marrocos. A partida é válida pela semifinal do Mundial de Clubes.

Quase cinco anos depois, os Merengues retornam a uma competição do Mundial de Clubes. A equipe madrilenha é a maior vencedora da competição com sete títulos, três a mais que o Milan, com quatro.

Para a competição, o técnico Carlo Ancelotti conta com desfalques importantes como o atacante Francês Benzema e o zagueiro brasileiro Eder Militão. Em coletiva de imprensa, o treinador demonstrou respeito pelo adviersário:

"O Al-Ahly é uma das melhores histórias do futebol. É uma equipe organizada e de qualidade. Será uma partida equilibrada. É normal que tenham muita torcida ao seu lado. Será um bom espetáculo em um campo cheio", afirmou.

Já o Al-Ahly, busca superar as dificuldades e conquistar uma vaga na tão sonhada final. A equipe chega para a semifinal após passar pelo Auckland City na primeira fase, e o Seattle Sounders por 1 a 0 nas quartas de final.