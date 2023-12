Al Ahly x Al Ittihad: onde assistir, horários e escalações pelo Mundial de Clubes (Quartas de final)

O Al Hilal e Al Ittihad se enfrentam nesta sexta-feira, 15, às 15h, no King Abdullah Stadium Jeddah, na Arábia Saudita. A partida é válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

O vencedor enfrentará a o Fluminense, sob a liderança de Fernando Diniz, na próxima segunda-feira, dia 18.

A equipe egípcia enfrenta desfalques significativos, já que Mohamed Dhaoui e Karim Walid sofreram lesões durante a preparação para o torneio e não poderão participar. O representante africano detém o recorde de títulos na Liga dos Campeões do continente, com 11 conquistas, e esta é sua nona participação em mundiais.

Quanto ao Al-Ittihad, após vencer sua partida de estreia contra o Auckland City, da Nova Zelândia, os liderados por Marcelo Gallardo terão novamente a ausência do zagueiro Luiz Felipe, devido a uma lesão muscular. No entanto, a equipe conta com jogadores de destaque como Kanté, Fabinho, Marcelo Grohe e Romarinho em seu elenco. A estreia foi marcada por uma vitória sólida de 3 a 0 diante da torcida árabe.

Provável escalação do Al Ahly

AMohamed Elshenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmoneim, Yasser Ibrahim, Ali Maaloul; Aliou Dieng, Marawan Attia, Mohamed Afsha; Hussein Elshahat, Kahraba, Percy Tau.

Técnico: Marcel Koller.

Provável escalação do Al Ittihad

​Marcelo Grohe; Alshanqiti, Hawsawi, Hegazy e Bamsaud; Kanté e Fabinho; Alamri, Coronado e Jota; Benzema.

Técnico: Marcelo Gallardo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Ahly pelo Mundial de Clubes?

O jogo desta sexta-feira, às 15h, entre Al Ahly x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pelo Cazé TV (Youtube).

Como assistir online o jogo do Al Ahly?

Você pode assistir a partida online pelo CazéTV (Youtube).