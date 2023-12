Al Ahly derrota Al Ittihad e avança à semifinal do Mundial de Clubes contra o Fluminense

O Al Ahly derrotou o Al Ittihad nesta sexta-feira, 15, durante as quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. A partida ocorreu no King Abdullah Stadium Jeddah, na Arábia Saudita.

O confronto foi a oportunidade para o Fluminense conhecer as habilidades do seu adversário para sua estreia no campeonato, que ocorrerá na próxima semana. Quem avançar vai enfrentar o Manchester City ou Urawa Reds, do Japão, na grande decisão.

Como foi a disputa entre Al Ahly x Al Ittihad

O time liderado por Marcel Koller derrotou o rival por 3 a 1, mostrando não apenas sua potência em ataque logo no início do primeiro tempo, como também sua capacidade em encarar clubes grandes.

Nos 20 minutos iniciais do jogo, Ali Malloul bateu forte no meio do gol e marcou o primeiro ponto durante o pênalti contra o Al Ittihad. Ao final da primeira fase, o Al Ittihad teve a oportunidade de igualar o placar, porém desperdiçou, inclusive com sua principal estrela, Karim Benzema.

Num lance semelhante ao pênalti marcado contra os sauditas, Abdelmonem, do Al Ahly, tocou a bola com a mão dentro da área, resultando em uma nova penalidade.

Entretanto, Benzema não executou bem a cobrança, antecipando o movimento, e o goleiro experiente Mohamed El-Shenawy, de 34 anos, defendeu.

No segundo tempo, os egípcios asseguraram sua vaga na semifinal e consolidaram o placar com mais dois gols, especialmente o primeiro, um verdadeiro golaço. Aos 14 minutos, em um rápido contra-ataque, Hussein El Shahat recebeu na entrada da área pela esquerda, chutou com precisão e marcou o segundo gol.

Três minutos depois, em outro contra-ataque, Kahraba passou para Ashour, desmarcado dentro da área, e o jogador número 22 fez o terceiro gol, selando o placar. Nos minutos finais, o atacante francês Anthony Modeste, recém-ingresso na partida, foi expulso pouco tempo após cometer uma cotovelada em Hegazy.

Em seguida, os sauditas marcaram seu gol de honra com Benzema, que aproveitou o rebote dentro da área e diminuiu a diferença.

Essa é a nona vez que o Al Ahly participa de Mundiais, sendo o clube com maior número de participações desde a implementação do novo formato. Os egípcios buscam a inédita conquista de chegar à final, mas para isso precisarão eliminar o Tricolor das Laranjeiras. Já o Al Ittihad, em sua segunda participação no torneio, nunca avançou além das semifinais.

Quando será o jogo Al Ahly x Fluminense pelo Mundial de Clubes da FIFA

O confronto do Al Ahly contra o Fluminense acontece na próxima segunda-feira, 18, às 15h, novamente na Cidade Esportiva Rei Abdullah.

Onde assistir Al Ahly x Fluminense