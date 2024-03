Água Santa x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

Água Santa e Corinthians se enfrentam neste domingo, 10, às 16h, no estádio Primeiro de Maio, em Diadema, São Paulo. A partida é válida pelo Paulistão e terá transmissão da Cazé TV e Paulistão Play.

Já desclassificado para a fase mata-mata, o Corinthians entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe termina a competição na última colocação do grupo C, com 9 pontos.

Já o Água Santa tem chances mínimas de classificação, porém a tendência é que dê adeus ao campeonato. A equipe precisa vencer por sete gols de diferença e torcer para um tropeço da Ponte Preta, para assumir a segunda colocação do Grupo B.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje pelo Paulistão

este domingo, às 16h, Água Santa e Corinthians terá transmissão ao vivo na Cazé TV e Paulistão Play.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Paulistão Play e pelo YouTube na CazéTV.

Provável escalação do Água Santa

Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Walber, Roger Carvalho e Arthur; Cristiano, Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier, Neilton e Júnior Todinho

Provável escalação do Corinthians