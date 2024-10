Agência de experiências esportivas vende todos os pacotes para a F1 em São Paulo

Faltando poucos dias para a realização do GP de São Paulo da Fórmula 1, marcado para o dia 3 de novembro, alguns dos ingressos para os principais setores premium estão esgotados. Somente pela agência Absolut Sport, por exemplo, foram disponibilizadas mais de 200 entradas, todas já esgotadas, desde áreas VIP a ingressos para setores gerais.

Dentre os ingressos comercializados pela agência multinacional, a categoria mais nobre saiu por valores a partir de R$ 10,8 mil. É o caso do setor Pit Stop Club, que permite ampla visão para a largada e boxes das equipes, acesso a local privilegiado para acompanhar de perto a cerimônia do pódio, além de contar com serviços de destaque em alimentação e open bar.

Além das entradas VIP, na Absolut Sport as opções contemplam pacotes completos que proporcionam toda a experiência esportiva, desde passagens aéreas à hospedagem e transfer entre o hotel e o local do evento esportivo.

“São experiências únicas e completas que buscamos oferecer ao público, possibilitando que os fãs vivam sua paixão da melhor forma. Oferecemos esse tipo de serviço nos principais esportivos pelo mundo e, na Fórmula 1, que tem renovado cada vez mais seu público, os resultados não poderiam ser diferentes, com todos os pacotes comercializados por nós sendo esgotados com antecedência”, destaca Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.