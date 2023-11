Adversários no Brasileirão, Flamengo e Palmeiras somam quase 300 mil sócios-torcedores

Nesta quarta-feira, 8, a partir das 21h30, o Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Fora das quatro linhas, ambas as equipes destacam-se pela quantidade de sócios-torcedores e, juntas, somam mais de 280 mil.

Enquanto o alviverde mantém quase 180 mil associados e é líder absoluto no quesito no Brasil, o Rubro negro conta com 103 mil sócios em seu programa, que é o quinto maior do país.

No caso palmeirense, a principal alta de novas adesões se deu no início deste ano, após o lançamento da plataforma digital Palmeiras Pay, que une conta bancária e produtos ligados ao Verdão, inclusive o Avanti. A agremiação viu o número de associados dobrar em menos de dois meses após a iniciativa, que teve participação da End to End, empresa que promove ativações com torcedores.

“Os torcedores dos clubes adquirem produtos e serviços movidos pela paixão. O que foi criado no case Palmeiras Pay é uma conexão entre uma plataforma white label que permite que o torcedor consiga usufruir de benefícios dentro do ecossistema do clube, gerando maior engajamento. Além disso, a estratégia em associar a plataforma ao programa de associados é de grande expertise, uma vez que também estimula novas adesões e ainda permite relevante aumento na base de dados e de clientes”, analisa Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End.

O Flamengo, por sua vez, já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos em 2023 e conta com experiência digital, fornecida pela Imply, parceira do clube, para proporcionar facilidades como formas de acesso exclusivas para os associados em alguns setores do Maracanã. O clube conta com serviços que oferecem integração ao sócio-torcedor e gestão de onda de vendas, além de integração com controle de acessos do estádio, equipes de suporte e inclusão de solução com QR Code dinâmico.

“Todos esses aspectos garantem infraestrutura bem desenvolvida e com performance de excelência, com altos níveis de estabilidade e segurança para garantir o atendimento a grandes volumes de público. São serviços pensados para suprir as necessidades únicas do Flamengo. Dentre outros elementos, também destacam-se investimentos em customização e blindagem antifraude”, explica Tironi Paz Ortiz , CEO e fundador da Imply, holding gaúcha que desenvolve vasta gama de soluções customizadas e escaláveis de alta tecnologia.

Para manter o quadro de associados em alta, Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes como Cruzeiro, Vasco e Bahia, também aponta para a necessidade dos times entregarem um plano de benefícios que extrapole os resultados de campo: “A partir desses atrativos, mesmo com resultados negativos dentro das quatro linhas, o sócio pode chegar à conclusão de que vale a pena continuar investindo e fazendo parte do programa, de modo que se sinta pertencente ao grupo. Além disso, é importante para aproximação dos patrocinadores e estratégias comerciais”.

Durante a atual edição do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o clube que mais contou com o apoio de seu torcedor no estádio, com média na casa dos 55 mil por partida e taxa de ocupação de 45% dos sócios-torcedores. Já o Palmeiras, tem a quinta melhor média, de 35,6 mil, dos quais 40% são sócios do clube. Juntas, as equipes somam mais de 1,2 milhão de apoiadores ao longo da competição.

Para Armênio Neto, especialista em geração de receitas no esporte, “o grande número de público mostra a importância do trabalho exercido pelos times com os programas de sócio-torcedor, de modo que seja impulsionado os ativos digitais e as inserções comerciais. Essa presença não significa apenas o apoio aos jogadores dentro de campo, mas também a oportunidade de comercializar produtos licenciados e gerar outras fontes de receita”.

Faturamento milionário

Com bilheteria média de R$ 3,4 milhões, o Flamengo também se destaca como o principal time do Campeonato Brasileiro em faturamento. O valor supera em pouco mais de R$ 1 milhão por partida os números registrados pelo Palmeiras, quarto colocado neste quesito, com uma arrecadação em torno de R$ 2,3 milhões por jogo. No total, são quase R$ 80 milhões embolsados pelas duas equipes ao longo do torneio.

Além da comercialização de ingressos para setores comuns, outras das opções para impulsionar a arrecadação dos clubes são os camarotes, que também tornam-se atrativos para fornecer mais conforto aos torcedores, assim como estimular ativações. Patrocinador de quatro equipes da série A, o Esportes da Sorte destaca-se com camarotes no Maracanã e em estádios de equipes parceiras, para a realização de ações com torcedores, influenciadores e convidados.

"Atualmente os grandes estádios possuem espaços corporativos que são importantes para o relacionamento de clubes e empresas como a nossa. E esses grandes públicos, especialmente do Flamengo, comprovam que ativações dos parceiros envolvidos com o Maracanã podem fortalecer a excelente taxa de ocupação nesses locais", pontua Ícaro Quinteiro, COO do Grupo Esportes da Sorte.