Adversários deste sábado, Palmeiras e Internacional lideram ranking de sócios no Brasil

Adversários deste sábado, 11, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Internacional são os clubes que lideram o ranking de sócios-torcedores no país em 2023. O Verdão chegou a 179 mil ativos, enquanto o Internacional possui 129 mil adimplentes.

No caso palmeirense, a principal alta de novas adesões se deu no início deste ano, após o lançamento da plataforma digital Palmeiras Pay, que une conta bancária e produtos ligados ao Verdão, inclusive o Avanti. Lançada em janeiro, a conta chegou a 400 mil torcedores cadastrados e está presente em todos os estados do Brasil, além do Distrito Federal, alcançando 74% do total de municípios espalhados pelo país: 4.105 de 5.568.

Desde então, o Palmeiras viu o número de associados dobrar em menos de dois meses após a iniciativa, que teve participação da End to End, empresa que promove ativações com torcedores e, no clube, atua no crescimento e na renovação da base do Avanti, assim como no lançamento de produtos que conectem os apoiadores.

“Os torcedores dos clubes adquirem produtos e serviços movidos pela paixão. O que foi criado no case Palmeiras Pay é uma conexão entre uma plataforma white label que permite que o torcedor consiga usufruir de benefícios dentro do ecossistema do clube, gerando maior engajamento. Além disso, a estratégia em associar a plataforma ao programa de associados é de grande expertise, uma vez que também estimula novas adesões e ainda permite relevante aumento na base de dados e de clientes”, analisa Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End.

Já o Internacional atingiu um feito histórico nesta semana e registrou o melhor fechamento do mês no quadro social, ultrapassando a marca de 129 mil sócios ativos e superando o número que só havia sido atingido em setembro de 2019. O clube também celebra outro recorde: receita com sócios próxima a R$ 8 milhões por mês e com inadimplência segue em queda, inferior a 16%.

O vice-presidente de marketing, Nelson Pires, comemora: “Dentro de campo celebramos a volta do Inter aos quatro melhores das Américas, no masculino e no feminino. Nada melhor do que se sentir abraçado pela nossa torcida em meio a isso tudo. O fato de atingirmos o recorde foi construído com um trabalho a muitas mãos, também fora das quatro linhas. Mais do que nunca, somos o Clube do Povo”.

Crescimento de associados

Outra importante atribuição ao crescimento no número de associados do time gaúcho está no aplicativo Mundo Colorado. Após pouco mais de um ano desde o seu lançamento oficial, a plataforma, que é destinada à torcida do clube e reúne experiências que vão desde opções de entretenimento à possibilidade de adquirir ingressos, chegou aos 2,9 milhões de acessos e 160 mil downloads do aplicativo.

Desde outubro de 2022, o aplicativo oferece serviços, informações e outras opções, como check-in, compra de ingressos e reservas on-line de cadeiras locadas. Durante o período, torcedores do clube já tiveram acesso a 206 vídeos sobre os bastidores do Inter, além de 27 transmissões ao vivo e mais de 3.100 minutos de material exclusivo.

“Acredito que estamos dando um grande passo na direção de tornar o Inter cada vez mais digital. O Mundo Colorado é um esforço conjunto de vários setores, a partir do planejamento e da execução de um trabalho para que tudo que diga respeito ao clube esteja bem perto dos nossos associados e apoiadores em geral, onde eles estiverem”, disse Alessandro Barcellos, presidente do Internacional.

O Mundo Colorado conta com conteúdos como desafios entre jogadores e bastidores de jogos. Ainda em fase inicial de implantação, as novas tecnologias têm apresentado melhorias na aquisição de ingressos para as partidas. A plataforma também está presente nas redes sociais e no canal de WhatsApp, onde são disponibilizadas as principais notícias do Inter, diariamente.