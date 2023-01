Adidas lança bola oficial da Copa do Mundo Feminina 2023; veja

A Adidas revelou nesta terça-feira, 24, a Oceaunz, bola oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023. O lançamento é a nona confecção consecutiva da marca das Três Listras para a Copa do Mundo.

Projetada para lidar com a dinâmica e velocidade do jogo moderno, o design da Oceaunz entrega detalhes únicos em tons de azul e verde, inspirados na paisagem da Austrália, com visuais que relembram as vastas montanhas da Nova Zelândia e da conexão da Austrália com o Oceano Índico.

Em uma base predominantemente branca, a bola apresenta marcas culturais e as iniciais de ambas as nações anfitriãs, que se preparam para sediar a maior competição do futebol feminino. Os padrões australianos foram criados pela renomada artista local, Chern'ee Sutton, enquanto as marcas que representam a Nova Zelândia foram projetadas pela artista kiwi, Fiona Collis.

A Oceaunz também é decorada com desenhos que representam diferentes elementos do esporte, como bolas de futebol e gols, garantindo que o jogo seja representado por toda sua extensão.

“Com recordes de audiência durante a Euro Feminina no ano passado, não há dúvidas que esse torneio tem tudo para ser um momento antológico. Estamos lançando uma bola que nos enche de orgulho, com nossa tecnologia inovadora e um design que representa a beleza natural da paisagem do local onde será jogado. O jogo está sempre evoluindo e o design da Oceaunz foi desenvolvido para ajudar as jogadoras a lidar com o ritmo e as exigências do jogo moderno. Estamos muito empolgados com a Copa do Mundo Feminina da FIFA e em ver essas mulheres alcançando novas alturas, em dois países-sede fantásticos", comenta Franziska Loeffelmann, diretora de design para futebol da adidas.

Assim como a bola oficial da Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Catar, a Oceaunz conta com a tecnologia de bola conectada, fornecendo dados precisos sobre a bola, que são disponibilizados para a equipe do VAR em tempo real. Combinada com dados de posicionamento das jogadoras e utilizando inteligência artificial, a inovadora tecnologia contribui para o impedimento semi-automatizado da FIFA e oferece informações instantâneas ao VAR para ajudar a otimizar o processo de tomada de decisões.

Seguindo os passos da Al Rihla e da Al Hilm, adidas continua com seu compromisso e terá 1% das vendas líquidas das bolas Oceaunz revertidos em prol do "Global Goal 5 Accelerator" do Common Goal, projeto coletivo para aumentar a participação, representação e liderança feminina nos jogos de base.

O programa foca o aumento da presença de jovens mulheres, treinadoras e líderes femininas no futebol em programas comunitários de qualidade, ajudando a garantir que cada menina participante tenha uma atleta feminina como modelo de referência em sua comunidade.

A Copa do Mundo Feminina FIFA 2023™ começa no dia 20 de julho, com o jogo da anfitriã Nova Zelândia contra a Noruega e termina com a grande final, um mês depois, em 20 de agosto.

