Ademicon e Vitória: clube fecha patrocinador para consórcio de veículos de até R$ 400 mil

O Esporte Clube Vitória acaba de lançar seu consórcio de veículos, em formato 100% digital e administrado pela Ademicon, especialista no produto e uma das cinco maiores empresas do segmento no Brasil, incluindo os bancos. O objetivo da iniciativa é tornar a modalidade financeira uma fonte de receita extrarrecorrente para o clube e proporcionar a conquista de veículos leves e pesados de maneira planejada pelos torcedores e simpatizantes rubro-negros.

A parceria, primeira da Ademicon com um time do Nordeste, oferecerá créditos de consórcio de veículos que variam de R$ 40 mil a R$ 400 mil (cota única) para a compra de carros, ônibus, caminhões, implementos rodoviários e até mesmo embarcações. A contratação dos planos pode ser feita pelo site consorciovitoria.com.br, com atendimento por telefone, chatbot e e-mail para o esclarecimento de dúvidas antes da adesão.

O novo produto surge para o mercado no modelo de negócios chamado de CaaS Digital (Consortium as a Service), por meio do qual a Ademicon estabelece parcerias com grandes marcas para a comercialização online de cotas de consórcio no formato white label. Uma das frentes desse formato estratégia é a experiência ominichannel e totalmente personalizada aos clientes.

“O espírito de coletividade, planejamento, estratégia, disciplina e comprometimento são algumas das semelhanças entre o consórcio e o esporte. Por acreditarmos nisso, contamos com parcerias de sucesso com grandes times de futebol. Com o Consórcio do Vitória, vamos oferecer um produto exclusivo, sem juros, flexível aos torcedores do Colossal”, explica Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.

Assim como o consórcio, criado no Brasil, o Esporte Clube Vitória carrega uma marca de brasilidade: foi o primeiro clube nacional a ser fundado apenas por brasileiros. Atual líder da Série B, o Leão foi fundado em 13 de maio de 1899 e tem como “casa” o Barradão. Hoje são mais de 25,5 mil sócios-torcedores rubro-negros, fato que potencializa o mercado para a comercialização do Consórcio do Vitória.

“Trata-se de uma parceria inédita no Nordeste e fico muito feliz pelo fato de o Vitória ser o primeiro clube da região a se unir a uma empresa conceituada, considerada a maior administradora independente de consórcio do país. Espero que o Vitória consiga com isso aumentar suas receitas para continuar com sua reconstrução”, afirma Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória.

Nessa jornada de aproximação junto ao esporte, a Ademicon conta com o planejamento da Let!sGoal, empresa que conecta marcas, atletas, clubes e competições. A operação é comandada pelo executivo Armênio Neto, que atua neste mercado há mais de 15 anos.

“Nós conectamos grandes empresas aos maiores ícones do esporte. Identificamos as oportunidades mais adequadas à estratégia das marcas, negociamos o melhor acordo e fazemos a gestão desse relacionamento, que sempre é de longo prazo e repleto de detalhes”, destaca Neto, que além do Vitória, intermediou as assinaturas de contrato com São Paulo e mais recentemente também com o Santos.

Expectativas da parceria

As expectativas da Ademicon e do Esporte Clube Vitória são otimistas em relação ao novo produto. “O Vitória é um dos clubes mais conhecidos do Brasil e do Nordeste, uma região estratégica para a Ademicon, que está em plena expansão”, complementa a CEO da Ademicon.

Atualmente, o consórcio de veículos representa cerca de 12% do volume da carteira da companhia — de janeiro a agosto, foram comercializados mais de R$ 1,4 bilhão em créditos apenas neste segmento. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), no primeiro trimestre de 2023, o consórcio de veículos representou 15,8% do total de créditos comercializados pelo sistema como um todo no período, com alta de 22%, em relação ao ano anterior.