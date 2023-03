A seleção brasileira será convocada para a primeiro jogo depois da Copa do Mundo 2022, nesta sexta-feira, 3. O técnico interino Ramon Menezes anuncia a lista dos 26 jogadores no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às 11h.

Foram 84 jogadores convocados no ciclo da antes da Copa do Mundo do Catar e 122 desde que o ex-técnico Tite assumiu a seleção. Com saída do treinador, a CBF ainda busca um substituto para o comando da equipe. Um nome forte que tem sido vinculado é do italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid. Apesar das especulações, nada foi confirmado por ambas as partes.

O Brasil enfrentará o Marrocos no dia 25 de março, no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, país africano. A seleção marroquina foi semifinalista da Copa do Mundo.

Acompanhe ao vivo a 1ª convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo