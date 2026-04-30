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'A Odisseia' terá menos de 3h? Nolan diz que filme será mais curto que 'Oppenheimer'

Diretor falou sobre limite técnico do IMAX; filme estreia em julho de 2026 com elenco liderado por Matt Damon

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu no novo filme (Universal/Divulgação)

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu no novo filme (Universal/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15h00.

O novo filme de Christopher Nolan não deve repetir a longa duração de "Oppenheimer". O diretor afirmou que “A Odisseia” será mais curto do que seu último trabalho, que ultrapassou três horas nos cinemas.

Em entrevista à Associated Press, Nolan explicou que há uma limitação técnica para projeções em IMAX. “A Odisseia será mais curta que 'Oppenheimer'; afinal, três horas é o máximo que conseguiram projetar em um projetor IMAX. É um filme épico, como o tema exige. Mas é mais curto”, disse.

“A Odisseia” chega aos cinemas em 16 de julho de 2026, após o sucesso de “Oppenheimer”, que arrecadou mais de US$ 900 milhões e venceu o Oscar de melhor filme e direção.

Sobre o que é 'A Odisseia'?

Baseado no clássico de Homero, o longa acompanha a jornada de Odisseu (Ulisses), que tenta retornar para casa após a Guerra de Troia. A viagem dura dez anos e é marcada por obstáculos impostos por Poseidon, deus dos mares, enquanto o herói busca reencontrar sua esposa, Penélope.

O elenco reúne nomes de peso. Matt Damon interpreta o protagonista, enquanto Anne Hathaway vive Penélope. Já Tom Holland será Telêmaco, filho de Odisseu, com Zendaya no papel da deusa Atena.

Completam o time Charlize Theron, Benny Safdie, Lupita Nyong'o, além de Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth e John Leguizamo.

Na parte técnica, colaboradores frequentes de Nolan também retornam, como o compositor Ludwig Göransson e o diretor de fotografia Hoyte van Hoytema, responsável pela estética visual dos filmes do cineasta desde “Interestelar”.

 

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