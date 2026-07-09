A França vai ganhar hoje? Veja as chances contra o Marrocos nas quartas da Copa do Mundo

A França chega como favorita para enfrentar o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, mas a vantagem está longe de ser confortável.

Segundo o modelo estatístico da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV/EMAp), os franceses têm 42,1% de chance de vencer no tempo normal, contra 26,3% dos marroquinos, enquanto a probabilidade de empate é de 31,6%.

O placar mais provável é 1 a 0 para a França, com 16,4% de chance. Na sequência aparecem o 0 a 0 (15,5%) e o 1 a 1 (12,9%).

Como funciona o modelo da FGV

A projeção vem de um sistema desenvolvido por pesquisadores da FGV/EMAp, que combina inferência bayesiana — método estatístico que atualiza as estimativas à medida que novos dados chegam — com o método Dixon-Coles, específico para o futebol. O modelo simula cada partida da Copa cerca de 100 mil vezes para calcular as probabilidades de cada resultado.

Não é a primeira vez que a instituição faz isso. Esta é a terceira edição de Copa do Mundo para a qual a escola desenvolve um modelo preditivo, atualizado a cada fase do torneio conforme os jogos acontecem.

Qual é a escalação da França?

Titulares: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappé.

No banco: Samba, Gusto, Tchouameni, Thuram, Kante, Konate, Zaire Emery, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Mateta, Risser, Cherki, Akliouche, Lacroix, Barcola.

Qual é a escalação do Marrocos?

Titulares: Bounou, Hakimi, Diop, Mazraoui, Saleh-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, Talbi, El Khannous.

No banco: Mohamedi, Tagnaouti, Amrabat, Saadane, Saibari, El Ouahdi, El Mourabet, Yassine, Sbai, Belammari, El Kaabi, Amaimouni-Echghouyab, Halhal, Riad, Rahimi.

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro será o argentino Facundo Tello Figueroa.

Que horas é o jogo da França x Marrocos?

A partida entre França e Marrocos começa às 17h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 9 de julho.

Onde assistir França x Marrocos de graça?

O jogo das quartas de final tem transmissão no Brasil pela Globo, SBT, CazéTV, Sportv, Disney+ e Globoplay.

Como ficam as semifinais da Copa do Mundo?

Quem avançar no confronto entre França x Marrocos enfrentará o vencedor de Espanha x Bélgica nas semifinais da Copa do Mundo.

Na outra metade da chave, o classificado de Noruega x Inglaterra terá pela frente o vencedor de Argentina x Suíça.

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