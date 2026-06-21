Esporte

Fase de grupos copa 2026

A Espanha vai ganhar hoje? Veja o que dizem as estatísticas sobre jogo da Copa do Mundo

Seleção espanhola estreou com um surpreendente 0 a 0 contra Cabo Verde, enquanto a Arábia Saudita também ficou no empate, 1 a 1, diante do Uruguai

Espanha: seleção empatou contra Cabo Verde na estreia (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Espanha: seleção empatou contra Cabo Verde na estreia (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 05h51.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Espanha e Arábia Saudita, apontando cenário de amplo favoritismo espanhol no jogo da Copa do Mundo deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo H, em Atlanta.

A seleção espanhola estreou com um surpreendente 0 a 0 contra Cabo Verde, enquanto a Arábia Saudita também ficou no empate, 1 a 1, diante do Uruguai.

Em termos gerais, a Espanha aparece com 84,2% de chance de vitória contra 4,2% da Arábia Saudita, enquanto o empate tem 11,6% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória da Espanha por 2 a 0, com 15,5% de probabilidade. Em seguida aparecem vitória por 3 a 0 com 13,6%, por 1 a 0 com 9,4%, por 1 a 1 com 7,5% e por 2 a 1 com 6,7%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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