A caminho do Real Madrid, Bellingham terá segundo maior salário do clube, diz rádio

Aos 19 anos, Jude Bellingham está perto de assinar com o Real Madrid em uma transferência que é estimada em 120 milhões de euros (R$ 657 mi), de acordo com a imprensa espanhola. O acordo, que deve ser finalizado nas próximas semanas, teve mais detalhes revelados pela rádio Cadena SER, que afirma que a cláusula de rescisão do contrato será de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5.48 bilhões) e que ele terá o segundo maior salário do clube, ficando apenas atrás do belga Eden Hazard.

De acordo com um levantamento do Capology, site especializado em finanças do futebol, o salário anual de Hazard é de 31,25 milhões de euros, cerca de R$ 171 milhões. Em seguida, vem Toni Kroos e Karim Benzema, que recebem na casa dos 24 milhões de euros anuais, o que corresponde a aproximadamente R$ 131 milhões, na cotação atual. Vinicius Junior é o sexto mais bem pago da equipe, com salário de 20.8 milhões de euro por ano (R$ 113.9 milhões).

Assim, Bellingham, que deve assinar até 2029, vai ter um salário de mais de 15 vezes o valor do seu atual, já que é apenas o 19º jogador com os maiores ganhos no Dortmund, recebendo 1.6 milhões de euros por ano (R$ 8.8 milhões). Sensação na Copa do Mundo do Catar, com boas atuações pela Inglaterra, o meia foi sondado por gigantes da Premier League como Liverpool e Manchester City, mas acabou preferindo o acordo do Real Madrid