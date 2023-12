A 60 dias do início, estrutura do Rio Open 2024 é desmontável e logística envolve meses de trabalho

O Rio Open 2024, que vai completar dez anos de existência e promete uma edição especial e comemorativa, só vai acontecer em meados de fevereiro, no Rio de Janeiro, mas os preparativos já começaram.

O espaço conta com nove quadras de saibro, sendo uma delas o estádio central — Quadra Guga Kuerten — com capacidade para 6,2 mil pessoas. Além dos jogos, há uma área interativa, o Leblon Boulevard, com diversast atrações para o público, com stands, lojas e uma praça de alimentação.

Pelo décimo ano consecutivo, ou seja, desde que o torneio deu início, quem cuida de toda essa estrutura é uma empresa brasileira, a Fast Engenharia.

Para tudo isso, cerca de 150 pessoas contratadas cuidam direta e indiretamente no processo de montagem de toda a estrutura que geralmente tem início até três meses antes, entre novembro e dezembro deste ano.

São necessárias de 600 a 800 toneladas de material, que são produzidas em cerca de 40 dias e necessitam de pelo menos 50 caminhões para levar todo o material até o Jockey Club.