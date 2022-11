3 aplicativos para fazer um bolão da Copa do Mundo no Catar

Até 18 de dezembro, os jogadores de 32 países disputam a Copa do Mundo no Catar em busca da taça Jules Rimet. E por aqui, os torcedores apostam em quem serão os vencedores de cada partida no famoso "Bolão".

Para quem não sabe, o "Bolão da Copa" é uma maneira mais fácil de apostar em quem serão os vencedores das partidas em busca da vitória do campeonato. Para organizar os palpites, separamos três aplicativos para apostar com os amigos, confira:

Chute Perfeito

Seja pelo aplicativo, disponível na Play Store e na Apple Store, ou pelo site, o Chute Perfeito é um dos aplicativos mais descomplicados para organizar um bolão com amigos e familiares. A plataforma permite criar um bolão novo ou participar de um que já esteja em andamento.

O aplicativo permite ainda criar um bolão com critérios de pontuação, prazo para receber novas inscrições, pesos por rodada e até o "palpitômetro", uma ferramenta de palpites da plataforma.

Bolão App

Um dos mais famosos aplicativos de apostas para a Copa do Mundo é o "Bolão". Também disponível na Play Store e na Apple Store, é possível criar um grupo privado para apostas ou participar dos "bolões" públicos.

O ranking é atualizado a cada final de jogo com os resultados e as apostas só podem ser feitas até 15 minutos antes das partidas. O aplicativo considera a prorrogação, mas não os pênaltis e, caso o apostador acerte o placar exato, ele tem um prêmio maior.

Acompanhe os jogos da Copa do Mundo ao vivo pela EXAME

Bolão Copa de 2022

O aplicativo, disponível na Play Store e na Apple Store, é um bom caminho para fazer um bolão com um grupo grande de pessoas — o que funciona bem para palpites feitos em empresas, por exemplo. A plataforma permite somente criar bolões novos, e é possível também apostar na "zebra" da partida.

O "Bolão Copa" também cria um sistema de classificação entre os apostadores: quem acerta mais sobe de divisão e, quem erra, cai.

Os palpites dessa plataforma podem ser feitos até cinco minutos antes de cada partida e, assim como os demais, os pênaltis não são considerados.

LEIA TAMBÉM:

1º gol dos EUA na Copa do Catar é marcado por filho de presidente da Libéria; conheça

Raphinha diz que seleção disputa Copa do Catar sob pressão por título