12 dos 16 clubes na disputa pela Libertadores e Sul-Americana são patrocinados por bets

Na terça-feira, 17, iniciam-se os confrontos das quartas de final das Copas Libertadores e Sul-Americana. Entre os 16 clubes classificados, 12 possuem como patrocinadora alguma bet. No caso dos brasileiros, todos os nove times presentes na atual fase de ambas as competições têm contrato de com alguma plataforma de apostas.

Fora do Brasil, mais três times presentes nas quartas de final das competições sul-americanas são patrocinados por bets, casos de River Plate (Codere) e Racing (Betsson), ambos argentinos, e do Colo-Colo-CHI (Coolbet). Na Libertadores, apenas um time não é patrocinado por uma plataforma de apostas: o Penãrol-URU. Já na Copa Sul-Americana, são três clubes: Libertad-PAR, Independiente Medellín-COL e Lanús-ARG.

“As casas de apostas já estão bem estabelecidas entre os patrocinadores do futebol, com contratos cada vez maiores. A competição para estampar suas marcas e estabelecer acordos exclusivos tem crescido junto com a quantidade de empresas, tanto nacionais quanto internacionais" analisa Joaquin Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas.

As empresas com mais times são Esportes da Sorte, máster de Corinthians e Athletico PR, e a SuperBet, que ocupa o espaço mais nobre das camisas de São Paulo e Fluminense. Outras das bets que patrocinam os clubes ainda na competição são Pixbet (Flamengo), Betfair (Cruzeiro), Novibet (Fortaleza), Parimatch (Botafogo) e Betano (Atlético-MG).

O principal destaque é o da patrocinadora corinthiana, que além de estampar o espaço mais nobre da camisa, também ajudou o clube alvinegro a contratar o atacante neerlandês Memphis Depay. “Poder proporcionar a chegada de um atleta do porte de Memphis Depay foi uma quebra de paradigmas não só para a nossa marca, mas para o futebol brasileiro. Acreditamos que esse reforço internacional trará resultados extraordinários tanto em campo quanto fora dele", destaca Sofia Aldin, CMO do Esportes da Sorte.

Além das casas de apostas, outros setores que se destacam entre os patrocínios das equipes participantes são o de construção, saúde e financeiro. Este último também também segue com um dos principais apoiadores de clubes no Brasil, como Flamengo (Banco BRB), São Paulo (Ademicon), Cruzeiro (BP Consórcio), Corinthians (Banco BMG), Fortaleza (Banco Inter), Athletico PR (Banco Inter) e Atlético MG (Multimarcas e Banco BMG).

“Empresas relacionadas ao segmento financeiro possuem histórico como importantes patrocinadoras de clubes de futebol. Estamos no quinto ano como parceira do Atlético-MG, promovendo, juntamente com o clube, produtos voltados ao torcedor, como o Consórcio da Massa, com vantagens para aquisição de veículos e experiências exclusivas com o Galo”, pontua Fernando Lamounier, Head de Marketing da Multimarcas Consórcios.