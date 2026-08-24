Zona Leste de São Paulo ganha primeira estação que paga por recicláveis e eletrodomésticos

A Zona Leste de São Paulo ganhou sua primeira Estação Preço de Fábrica, projeto da startup Green Mining que compra materiais recicláveis e paga de forma justa, valorizando os catadores que são os protagonistas da cadeia do lixo.
Em parceria com a Electrolux Group e a Unilever, a unidade inaugurada no Mercado Municipal Central Leste é a primeira da rede a aceitar plástico duro PEAD e também eletrodomésticos.
A partir de agora, todas as 11 estações espalhadas pelo Brasil passam a comprar o PEAD que é presente em tampas, potes e frascos de produtos de higiene e limpeza, além dos itens já aceitos antes, como papel, papelão, plástico PET, vidro e embalagens longa vida.
Desde o início do projeto em 2021, já foram encaminhados para reciclagem mais de 8,2 milhões de quilos de material, com R$ 6,8 milhões pagos a mais de 6 mil trabalhadores da cadeia do lixo.
"A Estação Preço de Fábrica aproxima a reciclagem da rotina da população. Trabalhamos com preços atrativos para estimular a participação e mostrar que resíduos têm valor econômico e ambiental", afirma Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining.
O pagamento é feito via Pix, semanalmente, diretamente para os catadores e carroceiros, sem intermediários. O modelo pode elevar os ganhos mensais em até 400% a 500%, saltando em média de R$ 250 para até R$ 2,5 mil.
Para o CEO, a grande novidade é englobar também os eletrodomésticos, fruto da parceria com a Electrolux Group iniciada na COP30. Durante a grande conferência climática da ONU, a startup também desembarcou em Belém de forma pioneira na região Norte.
Segundo João Zeni, diretor de Sustentabilidade da Electrolux Group América Latina, o objetivo é enfrentar um gargalo histórico do setor: a coleta de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Os produtos recolhidos são encaminhados a parceiros homologados pela empresa.
Já a participação da Unilever é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Reciclagem (LIR), mecanismo que permite a destinação de parte do imposto devido por empresas a projetos de reciclagem aprovados pelo governo federal.
No Brasil, a multinacional de bens de consumo já utiliza 37% de plástico reciclado em suas embalagens e também investiu mais de 900 mil em outra unidade da Green Mining ainda em 2025.
A startup de logística reversa também está por trás do primeiro projeto brasileiro de geração de créditos de carbono a partir da reciclagem, iniciativa com potencial de movimentar R$ 2,8 bilhões por ano ao desviar 26 mil toneladas de resíduos de aterros e lixões.
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lixão no Brasil reciclagem resíduos economia circular
(Recyclable waste pickers at the dump)
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Ponto de coleta de catadores, carroceiros em São Paulo - reciclagem - lixo -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 27/06/2024
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fábrica de papel reciclado
reciclagem
economia circular
(Workers In Recycle Plant)
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Espaço Sustentável: em parceria com a Coca-Cola, o programa “Recicla, Galera” fomenta a reciclagem
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Bolsas cheias de folhas e restos orgânicos empilhadas no centro de compostagem de Staten Island da Cidade de Nova York, em 4 de janeiro de 2024
(lixo NY resíduo orgânico reciclagem)
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A startup brasileira Energy Source oferece soluções para reparo, reutilização e reciclagem de baterias
(jlr)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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(Insalubridade)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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Recicla Galera - projeto de parintins AM apoiado pela Coca-cola - reciclagem -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
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Reciclagem
(Reciclagem)
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Centro de reciclagem do vidro no Amazonas
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Centro de coleta e processamento de resíduos pós-consumo SustentaPET: ação, que fomenta a economia circular da cadeia de reciclagem, foi criada numa parceria entre a Coca-Cola Brasil e a engarrafadora Coca-Cola FEMSA Brasil
(SustentaPET_crédito Divulgação)
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Entre o lançamento de cápsulas compostáveis e a reciclagem, a Nespresso quer manter o preço dos produtos inalterados
(brejo-nespresso-sustentabilidade-previas-40)
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"Sabemos da importância da reciclagem das cápsulas e que ainda não somos perfeitos nessa missão: reciclamos cerca de 25% do total produzido no mundo" (Nani Rodrigues / Nespresso)
(nani-rodrigues-nespresso-sustentabilidade-16)
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Tecidos de difícil reciclagem acabam em aterros sanitários e lixões a céu aberto
(Nature in danger)
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Cooperativa de reciclagem: os clientes da eureciclo pagam para a startup gerenciar a coleta seletiva
(PRIMA-3)
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eureciclo: mais de 200 mil toneladas de material encaminhadas para reciclagem só no ano passado
(JBS 2)
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Reciclagem de latas de alumínio
(Reciclagem de latas de alumínio)
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A men works in the recycling of plastic bags at CoopFuturo, a sorting collective which receives rubbish from the local government collection service and then sells the material to specialized recycling companies, in Rio de Janeiro, Brazil, on May 21, 2019. - Brazil is the fourth biggest producer of plastic rubbish in the world, beaten only by the United States, China and India, according to a recent report by the World Wildlife Fund (WWF). But the Latin American country recycles just 1.28 percent of the 11.4 million tonnes it generates every year, which the report said was well below the global average of nine percent. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) (Photo credit should read CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)
(BRAZIL-ENVIRONMENT-PLASTIC-RECYCLING)
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Gerdau adotou matriz de produção que tem a reciclagem de sucata ferrosa como principal matéria-prima
(Gerdau-0823)
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Centro de reciclagem da engarrafadora de bebidas Coca-Cola Femsa, em São Paulo: 700.000 garrafas PET processadas por dia
(LIXO 1)
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Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/)
(Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/))
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(Reciclagem de garrafas PET da Coca-Cola)
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Reciclagem de lixo em Santana de Parnaíba (SP), parte de projeto
da Unilever e do Pão de Açúcar: as empresas devem protagonizar
o combate ao desperdício | Fabiano Accorsi /
(IDEIAS 1)
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Cooperativa Vila Lata, em
São Paulo: reciclagem de garrafas da Diageo, Pernod Ricard e Heineken | Fotos: Divulgação /
(Programa Glass is Good – Trabalho da Cooperativa Vila Lata, São Paulo – SP)
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Pilhas de lixo plástico comprimido em um centro de reciclagem chinês.
(lixo-china)
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Coleta de plástico para reciclagem em favela de Mumbai, na Índia.
(India-plastico)
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Reciclagem da embalagem PET do Guaraná Antarctica.
(Reciclagem-de-PET2)
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Garrafas de plástico se acumulam em uma fábrica de reciclagem na China.
(plastico-montanha)
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Exposição `Caminhos da Reciclagem´, no Distrito Federal (Wilson Dias/ABr)
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Reciclagem
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Reciclagem
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Resíduos vendidos por empresas recicladoras terão IPI zero
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A capital paulista coletou cerca de 103 toneladas por dia em 2009, 7% do resíduos passíveis de reciclagem.
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