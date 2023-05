Xangai constrói maior projeto de reciclagem de resíduos úmidos do mundo

Xangai está construindo o maior centro de bioenergia do mundo. A primeira e segunda fases do projeto já estão em pleno funcionamento. Quando a construção da terceira fase for concluída até maio de 2025, o projeto deverá lidar com 4.500 toneladas de resíduos úmidos por dia. Essa será a maior base de reciclagem profunda de resíduos úmidos do mundo, segundo o Grupo Chengtou Environment. As duas primeiras fases têm capacidade para lidar com 2.500 toneladas por dia.

A empresa sediada em Xangai é responsável por 80% do trabalho de transferência e eliminação de resíduos da cidade e é a maior unidade de eliminação de resíduos da metrópole chinesa oriental. Ela construiu cinco plantas de eliminação de resíduos úmidos, com capacidade de manuseio de 3.530 toneladas por dia, representando metade da capacidade total de manuseio de resíduos úmidos em Xangai.

Xangai se tornou a primeira cidade da China a implementar a classificação de lixo em julho de 2019. A reciclagem é uma parte importante do manejo de resíduos e a taxa de reciclagem de resíduos domésticos da cidade deve alcançar 43% até o final do ano, afirmou o governo local em um documento divulgado em março.

O sistema de reciclagem de recursos renováveis da Chengtou Environment abrange os seis distritos de Jiading, Qingpu, Xuhui, Huangpu, Jing’an e Pudong, com 5.210 estações de reciclagem.