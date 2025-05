Vivo anuncia reestruturação na alta liderança e tem nova vice-presidente de sustentabilidade

A Vivo anunciou na quarta-feira, 30, uma ampla reformulação em sua estrutura de gestão. Entre as principais mudanças está a criação do cargo de Chief Operating Officer (COO), uma nova configuração das vice-presidências e a promoção de cinco executivos, incluindo três mulheres que assumem posições estratégicas no alto comando.

No cenário de renovação, um dos destaques é a promoção de Marina Daineze, que anteriormente ocupava a posição de Diretora de Comunicação e Marca, para a recém-criada Vice-Presidência de Comunicação e Sustentabilidade.

Em janeiro deste ano, ela liderou o lançamento da campanha "Futuro Vivo", um dos grandes indicativos de como a agenda ESG avança com maior protagonismo na estratégia da corporação deste ano.

À época, Marina declarou que a ação, que contemplou a criação de um logo sonoro e experiências imersivas em grandes festivais, era "um convite para todos repensarem a relação com o planeta, abraçando um futuro sustentável, tendo a preservação ambiental e a Amazônia como eixo central".

Há mais de 15 anos na companhia, a executiva abraça agora responsabilidades mais abrangentes, incluindo a liderança da Marca, Terra e Vivo Adds, Comunicação interna e externa, Fundação Telefônica Vivo e a área de Sustentabilidade.

A partir da reestruturação, Renato Gasparetto, até então vice-presidente de relações institucionais e de sustentabilidade, deixa a companhia.

Suas atribuições serão distribuídas, com as relações institucionais migrando para a área de Breno Oliveira, Vice-Presidente Jurídico, que passa a ser responsável pelo relacionamento com entidades de classe e tomadores de decisão na esfera pública.

Nova estrutura executiva fortalece liderança feminina

A reorganização contempla ainda a criação do cargo de Chief Operating Officer (COO), assumido por Alex Salgado, até então Chief Revenue Officer (CRO).

Salgado, que construiu grande parte de sua carreira em empresas do setor, como MetroRED, Intelig e TIM antes de ingressar na Vivo em 2017, terá a missão de fortalecer a integração entre as áreas de negócios, tecnologia e operações, conforme comunicado oficial da companhia.

Reportando-se a Salgado, outros quatro executivos foram promovidos a Vice-Presidentes: Dante Compagno (B2C), Debora Bortolasi (B2B), Rodrigo Gruner (Inovação e Novos Negócios) e Carla Beltrão (Experiência Cliente).

Com as promoções de Marina, Debora e Carla, a Vivo também dá um passo importante em direção às metas estabelecidas com compromissos de diversidade de gênero.

Conforme dados divulgados à Exame em março, as mulheres já representavam no quadro da empresa, mais de 45% do total de colaboradores e 38,3% da liderança executiva.

Até então, a companhia também contava com 33,6% de mulheres em cargos diretivos – indicador que impacta o bônus executivo de curto e longo prazo – e 33% do Conselho de Administração é composto por mulheres.

A meta da Vivo é alcançar 40% de mulheres em posições de alta liderança até 2035 e 45% em posições de liderança, números que se aproximam com a atual reestruturação.

No comunicado, Christian Gebara, presidente da companhia, afirma que "as mudanças no Comitê Executivo promovem maior integração entre áreas estratégicas e aumentam a eficiência operacional, tudo com foco em gerar valor de forma mais rápida e consistente."