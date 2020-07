Vale desenvolve primeira locomotiva 100% elétrica do setor no Brasil

A mineradora Vale está desenvolvendo uma locomotiva 100% elétrica, a primeira do setor no Brasil, em parceria com a americana Progress Rail, do grupo Caterpillar. Movido a bateria, o equipamento será usado em pátio de manobra e o teste-piloto terá início neste segundo semestre, na unidade Tubarão, no Espírito Santo.

A mineradora destaca, em comunicado, que além de reduzir as emissões de maneira significativa, a substituição de diesel por eletricidade também irá diminuir os ruídos, “minimizando os impactos nas comunidades que moram no entorno das operações da Vale”.

O equipamento está em fase de construção na planta industrial da Progress Rail em Sete Lagoas, Minas Gerais. As baterias terão capacidade de armazenamento de 1,9 megawatt-hora (MWH), expansível até 2,4 MWh, podendo operar até 24 horas sem necessidade de parar para recarregar.

A locomotiva de pátio 100% elétrica faz parte do Programa PowerShift da Vale, de substituição da matriz energética por fontes limpas.

Segundo a companhia, a iniciativa contribui com a estratégia de redução de suas emissões diretas e indiretas em 33% até 2030, a partir de 2017. A meta está alinhada ao Acordo de Paris.

A mineradora afirma que, atualmente, as emissões das ferrovias representam cerca de 10% do total da Vale. “Se a tecnologia se mostrar viável, os equipamentos elétricos poderão contribuir para reduzir as emissões das ferrovias”, diz a empresa.

A cobrança por melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) das empresas vem crescendo no mundo e, no caso da Vale, vem acompanhada de exigências extras após o desastre de Brumadinho, no início do ano passado.