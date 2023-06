Usina solar abastecerá operação da Vivo em Rondônia por meio de geração distribuída

A operação da empresa de telecomunicações Vivo na região de Rolim de Moura, no estado de Rondônia, será abastecida por meio da geração de energia solar distribuída de dois megawatts-pico (MWp). Isto é o equivalente 2 mil residências abastecidas. A operação comercial da usina solar, construída pela empresa especializada em transição energética Helexia, teve início em junho do ano passado.

“Este é mais um importante passo no projeto de geração distribuída da Vivo, que prevê a instalação de usinas de fontes solar, hídrica e de biogás, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e diversificação da matriz energética em diferentes regiões do país”, revela Caio Guimarães, diretor de patrimônio, logística e compras da Vivo.

Atuação do parque solar

O parque solar construído pela Helexia em Rolim de Moura conta com a previsão de ampliação da capacidade instalada em 50% – dessa forma, o empreendimento passará a produzir um total de três MWp, sendo que um MWp será dedicado ao atendimento de outra empresa. A área para a construção já está pronta e as obras estão previstas para os próximos meses.

Além disso, a energia produzida será inserida no Sistema Nacional Integrado (SIN) e será transformada em créditos para a Vivo. Em março, a Helexia finalizou obras de usinas em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Já em abril, a companhia entregou três usinas para a Vivo, localizadas no estado do Paraná. Assim, a empresa atinge a marca de 25,3 MWp em operação comercial dos contratos com a Vivo.