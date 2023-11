United: 6 bilhões de galões de SAF e 200 veículos elétricos voadores para descarbonizar viagens

O setor de transportes é responsável por 2,4% das emissões globais de carbono. É um número relevante que preocupa as empresas. Algumas iniciativas estão em curso para reduzir a pegada de carbono dos voos, sendo a mais relevante o desenvolvimento do chamado SAF (combustível de aviação sustentável, na sigla em inglês), uma fonte de energia renovável para substituir o diesel. Na United Airlines, companhia aérea americana, o uso do SAF se tornou estratégico. A empresa se comprometeu a reduzir em 50% suas emissões de gases de efeito estufa, escopos 1, 2 e 3, até 2030. As metas foram aprovadas pela Science Based Targets Initiative (SBTi), entidade que atesta que os planos de descarbonização das empresas estão baseados na ciência. Em entrevista à EXAME, Jacqueline Conrado, country manager da United no país, explicou a estratégia ESG da companhia. Confira os principais trechos da entrevista:

Jacqueline Conrado, country manager: compromisso de compra de até 400 veículos elétricos voadores da Embraer

As metas ESG da companhia:

A United Airlines teve sua meta de redução de emissões para 2035 aprovada pela iniciativa Science-Based Targets (SBTi), validando a conformidade com trajetórias científicas para limitar o aquecimento global. A meta aprovada visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) de combustível de aviação em 50% por tonelada-quilômetro de receita até 2035, em relação a 2019. A empresa prevê avanços na eficiência de combustível por meio de design de aeronaves e tecnologias de motores, com projeção de aumento de eficiência de até 30% nas aeronaves da geração futura até 2050. Além disso, medidas operacionais, como rotas mais eficientes e uso de energia renovável, são destacadas como estratégias para alcançar a neutralidade de carbono, reconhecendo a importância crítica do desenvolvimento e adoção sustentável de combustíveis de aviação (SAF). A United destaca a limitação do fornecimento global de matéria-prima para a produção de SAF à base de gorduras, óleos e graxas, investindo em tecnologias para desbloquear mais fontes, mas reconhecendo as restrições até 2050.

A estrutura ESG da United:

O CEO e a alta liderança estão constantemente aprimorando a abordagem da empresa em relação às questões ESG, com supervisão do conselho. Vários comitês, como o de responsabilidade pública, auditoria, governança, executivo e remuneração, têm papéis importantes relacionados aos temas ESG. A transparência é promovida por meio do envolvimento ativo de stakeholders e de relatórios públicos detalhados sobre a estratégia e o desempenho ESG, permitindo que o público avalie e acompanhe o progresso em direção aos objetivos estabelecidos. O comitê de responsabilidade pública supervisiona iniciativas e riscos ESG, incluindo metas de segurança, saúde pública, diversidade, equidade e inclusão (DEI) e climáticas da empresa, além de avaliar políticas de gastos políticos e receber relatórios anuais sobre contribuições políticas

A trajetória da companhia no Brasil:

A United Airlines celebrou 31 anos de serviço em 2023, destacando o Brasil como prioridade em sua malha global. Oferecendo voos diários de São Paulo/Guarulhos para diversas cidades nos EUA e do Rio de Janeiro/Galeão para Houston, a empresa expandiu a capacidade e introduziu a cabine econômica United Premium Plus em voos entre o Brasil e os EUA. Durante a pandemia, a United manteve operações diárias no Brasil, priorizando a conectividade, repatriação e transporte de equipes de saúde, demonstrando seu compromisso profundo com o país.