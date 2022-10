Unipar reafirma compromissos socioambientais e anuncia novas metas

A Unipar, líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul, prevê investir R$ 1,4 bilhão em cerca de 30 projetos, alguns já em andamento e outros em planejamento, alinhados a diretrizes de sustentabilidade da companhia.

Entre seus principais compromissos está a utilização de fontes renováveis próprias para obtenção de 65% da energia elétrica utilizada até 2025.

“Visamos reduzir as emissões de carbono, aumentar a participação de energia renovável na matriz energética e reduzir a intensidade do uso de água. Desta forma, colocamos em prática nossas metas de sustentabilidade e seguimos nossa trilha de desenvolvimento sustentável”, resume Mauricio Russomanno, CEO da Unipar.

Para concretizar as metas e compromissos firmados, a companhia tem diversas iniciativas em andamento. Uma delas é a instalação de um novo eletrolisador para produção de cloro e soda cáustica e também a implantação de um forno de ácido clorídrico, na fábrica de Santo André. O projeto, que contou com investimento de R$ 100 milhões, irá ajudar a companhia a atingir 80% de seu ácido clorídrico produzido com hidrogênio verde.

O processo ainda traz outra vantagem: usar energia renovável limpa para a produção de cloro, soda cáustica e gerar hidrogênio verde que, por sua vez, será usado como insumo na produção de ácido clorídrico.

Entre os demais compromissos e metas firmados estão: 65% de uso de energia elétrica de fonte renovável; redução de 30% de emissões de CO2; acelerar o acesso à água limpa e saneamento; impactar mais de 2 milhões de pessoas com programas e projetos de desenvolvimento humano; contar com 100% dos fornecedores homologados cumprindo critérios de sustentabilidade; e ser referência em sustentabilidade, conforme os principais rankings de governança.

Ações sociais

Mas não só de relações com o mercado vive a Unipar. A companhia, que definiu o desenvolvimento humano como um de seus pilares para seu Investimento Social Privado nos próximos dez anos, segue realizando investimentos em projetos de apoio às comunidades locais. Atualmente, existem iniciativas sociais de destaque em execução, no Brasil e na Argentina, onde a Unipar tem plantas em operação.

No Brasil, o projeto Pescar, apoiado pela empresa, é voltado para a formação socioprofissionalizante de jovens de 16 a 18 anos. Já o projeto Mempodera promove a igualdade de gênero e o empoderamento de meninas da comunidade de Cubatão por meio da prática de esporte, aulas de inglês e interações sociais. Na Argentina, o projeto Educación Alimentaria para una Infancia Saludable oferece oficinas de educação alimentar e nutricional na primeira infância para prevenir a desnutrição infantil e promover crescimento e desenvolvimento saudáveis.

Tais iniciativas fazem parte das dezenas que receberam investimento de R$ 11 milhões no biênio 2022/2023, impactando milhares de pessoas. O montante envolve recursos diretos, incentivos, patrocínios e doações em quatro principais frentes – Esporte, Cultura, Educação e Ação Social –, com potencial para impactar aproximadamente 850 mil pessoas em 24 meses.

“A sustentabilidade é parte do nosso DNA desde o início da Unipar e queremos continuar ampliando nossas iniciativas de desenvolvimento humano para atuar como agente de transformação por um mundo mais sustentável. Vamos iniciar partindo da Unipar e do nosso ecossistema que temos relacionamento. Neste contexto, os compromissos que assumimos impactam diretamente nossos colaboradores, clientes, investidores, fornecedores e a sociedade, principalmente no entorno de nossas fábricas”, ressalta o CEO. “E como exemplo destaco o mapeamento das necessidades com foco no saneamento básico realizado no bairro Jardim Encantado, vizinho à fábrica de Santo André, para serviços de saneamento em parceria com outras empresas.

Outro exemplo está em Criciúma, Santa Catarina, onde a petroquímica apoia a implementação de biodigestores residenciais, equipamentos que reaproveitam resíduos dos banheiros para gerar adubo e gás de cozinha.

“Todo esse trabalho vai ao encontro da estratégia da companhia que visa assegurar o crescimento sustentável, priorizando o apoio a projetos focados no desenvolvimento humano e no saneamento, para atendimento à demanda gerada pelo novo marco, que prevê universalização dos serviços de água e esgoto e oportunidades de transformação econômica e social do nosso país”, destaca Russomanno no relatório de sustentabilidade da Unipar (clique aqui para conferir na íntegra).