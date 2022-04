Unipar investe R$ 11 milhões em projetos sociais nos próximos meses

A produtora de cloro e soda e PVC Unipar definiu o desenvolvimento humano e o saneamento como pilares para seu Investimento Social Privado nos próximos 10 anos a partir do avanço da diretriz de sustentabilidade da empresa. Já nos primeiros 24 meses são 11milhões de reais destinados a projetos que devem impactar cerca de 850 mil pessoas. O total de investimento previsto envolve recursos diretos, incentivados e de produtos doados e é maior do que os 7 milhões destinados nos dois anos anteriores.

“Apoiamos projetos nas frentes de educação, cultura, esporte e ações sociais que tenham impacto no desenvolvimento humano, que é nossa prioridade na dimensão da sociedade e das comunidades do entorno de nossas fábricas”, diz Maurício Russomanno, CEO da Unipar.

No tema do saneamento, a Unipar tem uma visão ampla e prioritária. “Temos o compromisso de apoiar a implementação do novo Marco do Saneamento, atuando próximos aos nossos clientes, provendo conhecimento técnico e mantendo investimentos para atender as necessidades da população. Também atuamos em ações sociais e projetos que contribuam com a ampliação ao acesso à água tratada”, afirma Russomano.

Segundo o executivo, desde sua criação a companhia tem atuado na valorização do patrimônio histórico, artístico, cultural e memorial do Brasil. Um exemplo são as coleções artísticas formadas pela família fundadora da Unipar, concentradas na Casa Geyer e doadas ao Museu Imperial de Petrópolis.

Outro elemento importante na trajetória da Unipar na visão de preservação da história brasileira é a pintura da artista plástica Djanira da Motta e Silva, que retrata o funcionamento das fábricas na década de 70, preservando memória em obra de arte. Em comemoração aos 10 anos da Refinaria de Petróleo União, que é considerada o embrião da Unipar, a artista criou a obra “Refinaria”, com dimensões de 4,60 x 2,30 metros, que hoje se encontra exposta no escritório da companhia em Salvador (BA) e está representada em réplicas em todas as unidades da empresa no Brasil. Veja abaixo os projetos selecionados para receber os investimentos nos 24 meses.

Projetos sociais

CULTURA

Bienal de São Paulo - A Fundação Bienal de São Paulo, cujo compromisso é o de impulsionar as artes, é um dos projetos selecionados pela companhia. A instituição contará com o apoio da Unipar em todas as atividades itinerantes programadas para acontecerem ao longo deste ano em estados como São Paulo, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Ceará, além do Distrito Federal. Tudo isso até o evento oficial, que acontece em setembro de 2023.

Nesta iniciativa o destaque é o projeto “Bienal com as comunidades”, que convida grupos de diversos pontos da Grande São Paulo a participarem de debates sobre arte, cultura, educação e sociedade. Haverá iniciativas educacionais para comunidades do entorno das fábricas da Unipar. A Bienal, que teve sua primeira edição em 1951, é considerada a maior exposição do hemisfério sul e um dos principais eventos do circuito artístico internacional.

SP-Arte – A SP–Arte (Festival Internacional de Arte de São Paulo) reúne galerias de arte e design, editoras, revistas, museus e instituições. Durante o evento, colecionadores, profissionais e amantes da arte podem aproveitar, além das milhares de obras trazidas pelos expositores, conversas sobre o fazer artístico, lançamentos de livros e visitas guiadas. A próxima edição está marcada entre os dias 06 e 10 de abril na Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera. Com essa oportunidade, o projeto promoverá também ações educativas nas comunidades do entorno das fábricas da Unipar.

MAM RJ – Fundado em 1948, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro realizou exposições que marcam até hoje as expressões e linguagens das artes visuais e da cultura brasileira. Além do próprio museu, a parceria da Unipar dará oportunidade a ações que contemplem as comunidades onde a companhia conta com unidades fabris.

“O olhar germânico e a gênese do Brasil” - A Unipar patrocina a exposição “O olhar germânico e a gênese do Brasil” que ocorrerá no Museu Imperial, em Petrópolis-RJ, e visa despertar reflexões acerca de um importante período da história brasileira do século 19. Composta por 120 obras entre livros, pinturas e outras referências artísticas, a exposição conta com acervo da Casa Geyer, que teve sua restauração e projeto de exposição patrocinados pela Unipar.

Museu Imperial – Além da exposição, a Unipar vai participar ativamente da modernização do consagrado espetáculo “Som e Luz”, que desde 2002 acontece no Museu Imperial, símbolo nacional do período Imperial brasileiro e patrimônio histórico do país.

‘Frans Post no Brasil’; ‘Rugendas e o Brasil’; ‘As mais belas imagens da fotografia brasileira’ e “O espelho de papel: A fotografia de Joaquim Insley Pacheco” - Outros projetos focados em cultura e educação, como a produção de livros, também estão no radar de investimentos da Unipar. É o caso do ‘Frans Post no Brasil’ (1612-1680), do catálogo Raisonné, da editora Capivara, que conta com 400 ilustrações a cores, reproduzindo 155 óleos, 57 desenhos e 35 gravuras. E de outros três livros da editora, como a reedição do livro ‘Rugendas e o Brasil’, que retrata o país na primeira metade do século XIX; o ‘As mais belas imagens da fotografia brasileira’, que traz fotografias do Brasil entre 1840 e 1914 com cerca de 200 imagens de diversos estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Bahia; e o livro de fotos caseiras de Alberto Renault, que terá 200 fotos selecionadas entre as 20 mil feitas em dez anos de gravações dos programas do GNT “Casa brasileira” e “Morar”.

Também foi realizado um patrocínio de forma integral no livro “O espelho de papel: A fotografia de Joaquim Insley Pacheco”, que conta com uma centena de imagens, além da disponibilização pela internet do inventário geral com as imagens digitalizadas de todas as fotografias do autor existentes no acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).

EDUCAÇÃO

Projeto Pescar - A Unipar apoia o Projeto Pescar desde 2020. Voltado para a formação socio-profissionalizante, a iniciativa tem como destaque o envolvimento de uma rede colaborativa formada por voluntários da companhia e das comunidades do entorno para o acesso de jovens de baixa renda, com idade entre 16 e 19 anos, a oportunidades de conhecimento e capacitação, na cidade de Santo André (SP).

Inteli - A Unipar firmou parceria com o Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli). A instituição de ensino superior privada e sem fins lucrativos, que oferece formação superior de alto nível para estudantes na área de tecnologia, com ênfase em computação, negócios e liderança, receberá quatro alunos que serão patrocinados pela companhia. Com uso de recursos próprios, a Unipar oferecerá bolsas de estudo e todas as ferramentas necessárias para a formação de jovens de baixa renda moradores das comunidades do entorno de suas plantas, a partir do segundo semestre de 2022.

Programa Cubatão Sinfonia - A Unipar também investe no Programa Cubatão Sinfonia, realizado pela Associação de Músicos da Banda Sinfônica de Cubatão, que oferece aulas de música, musicalização infantil, coral e expressão corporal/dança para as comunidades locais.

Coral Canto Mágico - O projeto Coral Canto Mágico, da Associação Vozes da Arte, de Cubatão (SP), que tem como objetivo o desenvolvimento cultural, social e cognitivo do grupo atendido, é mais um dos patrocínios realizados pela Unipar.

Sabores Sustentáveis da Serra - A companhia patrocina o projeto Sabores Sustentáveis da Serra, do Instituto Caus Ambientalis, em Rio Grande da Serra (SP), cuja proposta é levar capacitação aos moradores da região sobre temas como agroecologia, manejo do solo, captação de água da chuva, entre outros que auxiliem no fomento do turismo de base comunitária e geração de renda local.

AÇÕES SOCIAIS

Doações - A Unipar contribui com as localidades onde está instalada através da doação pontual de hipoclorito de sódio e PVC, únicos produtos da companhia que podem ser doados, desde que seguidas as regras de transporte de produtos químicos, armazenamento, segurança e manejo adequado.

Além disso, outros tipos de doações como de cestas básicas são realizadas em situações emergenciais. Este foi o caso da entrega de 5 mil cestas básicas para a Secretaria de Planejamento da Bahia em janeiro de 2022. Essa doação foi direcionada a atender às famílias que sofreram com as fortes chuvas no Estado no início deste ano.

Conselhos Comunitários Consultivos - A Unipar tem investido em ações sociais e de desenvolvimento humano nas localidades onde está inserida. E, com a diretriz de sustentabilidade, essas iniciativas tornaram-se ainda mais relevantes para a companhia. Ferramentas fundamentais para atingir este objetivo, os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) contam com a participação de voluntários das comunidades e da companhia para a realização de projetos nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente e ação social, todos definidos juntamente com seus membros e colocados em prática para melhorias nas comunidades do entorno. Algumas doações são destinadas e coordenadas em conjunto com os CCCs. Anualmente, a Unipar realiza campanhas de arrecadação de alimentos e agasalhos em suas unidades para colaborar com as comunidades do entorno.

Fundo do Idoso e Fundo da infância e adolescência do município de Rio Grande da Serra (SP) - Outro bom exemplo são os aportes para os fundos municipais de do município de Rio Grande da Serra (SP) que visam exercitar a solidariedade educativa, criando programas, projetos e ações possibilitando o resgate da dignidade humana, a capacitação profissional, a geração de renda e emprego.

Projeto Redescobrindo o Prazer de Viver - Em Cubatão (SP), a Unipar patrocina o Projeto Redescobrindo o Prazer de Viver, do Lar Fraterno, que tem como missão estimular o prazer de viver nos idosos assistidos que foram afetados pelo isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19.

Hospital do Amor e Lar São José - Focada na promoção da saúde e bem estar dos idosos, a Unipar financiará a reforma da área de cozinha do Lar São José, em Cerquilho (SP), que acolhe idosos da cidade e região, e patrocinará o Projeto Amparo ao Idoso, do Hospital do Amor, em Barretos (SP), que tem como missão viabilizar o custeio do Hospital São Judas Tadeu - unidade de cuidados paliativos e de atenção do idoso do Hospital de Amor.

ESPORTE

“Fazer Valer” – A companhia investe no projeto “Fazer Valer”, da Associação Desportiva Húngaro, em Rio Grande da Serra (SP). Nela, 240 jovens praticantes de judô podem aprender as técnicas de iniciação na modalidade, desenvolver capacidades e habilidades motoras, aumentar a autoestima, aprimorar as condições de saúde, diminuir a evasão escolar e de exposição a riscos sociais.

Judô Social Nery IV – O projeto apoiado pela Unipar atende 130 crianças e jovens praticantes de judô. O objetivo da iniciativa é formar cidadãos por meio de princípios e valores além da prática esportiva, em comunidades da cidade de Rio Grande da Serra (SP).

Mempodera - Outro projeto apoiado é o Mempodera, que implante e desenvolve núcleos de esporte educacional que utilizam o wrestling (luta-livre) como facilitador para o desenvolvimento de crianças e adolescentes do público feminino, liderado pela atleta olímpica Aline Silva, na cidade de Cubatão (SP).

Bom de Bola Bom Na Escola - O projeto “Bom de Bola, Bom Na Escola”, que ensina cidadania por meio do esporte para aproximadamente 70 crianças na Vila Natal, em Cubatão (SP), é outro de cunho esportivo que conta com o incentivo da Unipar.

SANEAMENTO

ONG Bairro da Juventude - Em âmbito nacional, a Unipar irá patrocinar mais dois projetos que visam favorecer a socialização e a assistência social de crianças, jovens e suas famílias, além de iniciativa de saneamento: a ONG Bairro da Juventude, localizada em Criciúma (SC), dedicada a garantir os direitos para crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, por meio da educação e assistência social; e o ADRA (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais), que atende crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses de todo o país, fortalecendo as relações pessoais, familiares e sociais, propiciando condições para o acesso, permanência e/ou retorno à escola.