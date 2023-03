Unipar fará investimento social para impactar 900 mil pessoas em 2023

A Unipar, empresa que produz cloro, soda e PVC para os setores de saneamento e construção civil, prevê impactar 900 mil pessoas em 2023 com mais de 40 projetos selecionados para receber investimentos sociais da companhia. As prioridades escolhidas foram saneamento e desenvolvimento humano para apoio às comunidades próximas, mas além desses pontos, a empresa trabalha nas frentes de ação social, cultura, educação e esportes.

“Nós, como uma empresa química, já nascemos com a obrigação de sermos sustentáveis porque temos que ter práticas de segurança de processos, gestão de resíduos, gestão de águas. Como nossos produtos, muitos deles, vão ter consequências se liberados de uma maneira equivocada, nós já nascemos com circuitos fechados, com sistemas de detecção e com sistemas de monitoramento bastante sofisticados”, comentou Maurício Russomanno, CEO da Unipar, sobre como a sustentabilidade é trabalhada dentro do negócio em entrevista para a equipe de ESG da EXAME.

Serão disponibilizados cerca de R$ 15 milhões em recursos. Desse montante, alguns são recursos próprios e outros incentivados por leis como a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e PROAC, além de contar com doações. Para se ter uma ideia do aumento de investimento, em 2020, foram R$ 7 milhões, segundo o CEO.

Russomanno explica que para a escolha dos projetos foi considerada a matriz da materialidade, com escolhas levando em consideração os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela ONU.

“Os projetos foram escolhidos ou por uma proximidade estratégica ou por impacto. Tivemos que fazer uma seleção porque sustentabilidade é um assunto amplo e precisávamos de foco como, por exemplo, nós trabalhamos muito as questões de gestão de água, gestão de resíduos, gestão de riscos, inclusão e diversidade, energias renováveis e redução de emissões”, afirmou Russomanno.

Segundo a empresa, que conta com fábricas no Brasil em Santo André e Cubatão (SP), a Unipar impactou cerca de 800 mil pessoas por meio de investimentos sociais realizados no ano passado. Para este ano, a empresa selecionou parte dos projetos de um edital público lançado em outubro do ano passado em parceria com o Instituto Unipar. As iniciativas são de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

“A questão do saneamento que apoiamos tem um grande impacto humano e econômico porque, além de gerar emprego, você vai oferecer uma estrutura que vai melhorar a situação do meio ambiente, reduzir a poluição em muitas áreas, vai valorizar terrenos tornando-os habitáveis, porque no final quando a gente gera uma economia para o local as pessoas acabam sendo impactadas”, afirmou Russomanno sobre os projetos de saneamento.

Assine a newsletter EXAME ESG, com os conteúdos mais relevantes sobre diversidade e sustentabilidade nos negócios

A head de comunicação e responsável pela área de projetos sociais da Unipar, Suzana Santos, comenta que a empresa conta com um conselho para escuta das necessidades da comunidade, que existe em todas as fábricas. Segundo ela, essa é a forma que a companhia encontrou para analisar o que pode ser realizado no futuro, além de construir uma relação de transparência ao que já foi e tem sido feito com a comunidade.

“Temos relação com as comunidades no entorno da Unipar, através do Conselho Comunitário Consultivo, que conta com representantes das comunidades. Então, ali, as pessoas demonstram seus interesses nas reuniões que realizamos. Com esse guarda-chuva de ações sociais, temos uma escuta forte da comunidade, sempre pensando que, de alguma forma, isso vai fortalecer o desenvolvimento das pessoas da localidade”, disse Santos.

Além disso, a Unipar conta com projetos culturais para a valorização do patrimônio histórico, artístico, cultural e memorial do Brasil, apoiando museus como o Museu Imperial de Petrópolis (RJ), MASP, SP-Arte, MAM-SP, Museu Imperial do Rio de Janeiro, Museu Catavento, Museu da Imaginação e mais.

“Quem trabalha com projetos sociais sabe que, às vezes, o impacto gerado por uma ação na vida de uma pessoa pode fazer diferença em uma família inteira. Então, a Unipar tem sempre esse olhar local para enxergar as pessoas das comunidades”, concluiu Santos.