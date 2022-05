Unilever reduz mais de 10 mil toneladas de plástico virgem em embalagens

A fabricante de bens de consumo Unilever Brasil anuncia nesta terça-feira, 17, Dia Mundial da Reciclagem, a inserção de mais de 10 mil toneladas de plástico reciclado nas embalagens dos produtos de quatro marcas da companhia: Seda e Dove (beleza e bem-estar), Comfort e Fofo (cuidados com a casa).

Na categoria alimentos, com as linhas Meu Assado e Sopinhas, de Knorr, a novidade é o uso de material reciclável, o polipropileno monomaterial, o que amplia a reciclabilidade do flexível reciclado, segundo a empresa, algo ainda pouco desenvolvido mundialmente.

Com o volume anunciado, a Unilever chega a quase 30 mil toneladas de plástico reciclado nas embalagens de suas marcas, o que contribui significativamente para o alcance das metas até 2025, registradas no Unilever Compass – o plano estratégico de negócios da companhia – no pilar “Um Mundo Livre de Resíduos”.

Os números anunciados agora representam quase 2/3 do montante alcançado entre 2018 e 2021, uma vez que são marcas de massa e com alguns produtos distribuídos entre elas.

Dia Mundial da Reciclagem

A Unilever reforça a importância do Dia Mundial da Reciclagem, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, e a Cultura (UNESCO), pois a data traz à tona a reflexão sobre a necessidade de se fazer o descarte correto dos materiais e itens que são consumidos pela sociedade e está em linha com a atuação da companhia nesta agenda.

A Unilever há anos utiliza resina plástica pós-consumo (PEAD) em larga escala, atribuindo valor ao plástico após seu consumo e combatendo diretamente a poluição plástica.

As mais de 10 mil toneladas de plástico virgem nas embalagens fazem com que as marcas Seda, Dove, Comfort e Fofo alcancem uma das principais metas globais da empresa, que é utilizar, no mínimo, 25% de plástico reciclado nas embalagens até 2025.

Com este incremento de plástico reciclado em seu portfólio, a Unilever Brasil dá mais um passo para atingir outra grande meta global, a de reduzir em 50% o uso de plástico virgem até 2025, uma redução absoluta de 100 mil toneladas em todo o mundo, ou o peso de mais de 8 mil ônibus de dois andares nos países em que opera.

“Sabemos do papel que temos na condução de inovações para reduzir o uso de plástico virgem e impulsionar a economia circular do material. Este anúncio é um grande avanço dessa agenda, que recentemente ganhou reforços ao aderirmos ao Tratado Global do Plástico, aprovado na última Assembleia da ONU para o Meio Ambiente (UNEA-5). Continuaremos na jornada de ampliar o uso sustentável do plástico, reduzindo o uso de plástico virgem e combatendo diretamente a poluição”, disse Suelma Rosa, head de Assuntos Corporativos, Governamentais e Sustentabilidade da Unilever.

Uso sustentável do plástico

A jornada da Unilever Brasil para o uso sustentável do plástico, substituindo o plástico virgem pelo reciclado, tem avançado a cada ano desde 2017 e influenciado a circularidade do material no país. No início deste ano, a companhia anunciou o alcance da marca Arisco que retirou cinco toneladas de plástico virgem das embalagens, possibilitado por inovações implantadas desde o ano anterior.

Jáa marca TRESemmé, em 2018, lançou garrafas mais leves, substituindo o plástico virgem por reciclado nas embalagens. Desde então, foram vários progressos como o alcançado na marca OMO com o produto OMO para diluir, que utiliza 72% menos plástico na comparação com OMO líquido. Outro exemplo é a marca Love, Beauty and Planet, cujos produtos possuem frascos de plástico 100% reciclados e recicláveis.

Nesse período, a Unilever também lançou a marca Sétima Geração, em 2019, que já nasceu com embalagens produzidas com plástico reciclado e plástico verde, proveniente da cana-de-açúcar. Com portfólio composto por lava-roupa líquido, limpador multiuso, limpador para banheiro e detergente concentrado, os produtos de Sétima Geração são biodegradáveis, com fórmulas à base de matérias-primas vegetais e sem ativos petroquímicos.

A principal estratégia da Unilever em todos os segmentos de atuação e elemento essencial para atingir as metas traçadas no Unilever Compass, no pilar “Um Mundo Livre de Resíduos”, é usar outros materiais e a diretriz adotada pela companhia envolve três esferas: 1) Menos plástico, 2) Melhor plástico, 3) Nenhum plástico. Isto significa repensar como os produtos são projetados, desenvolvendo novos modelos de negócios, novo design de embalagens, e novas experiências de compra para os consumidores.

