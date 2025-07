Unilever e Ultragaz firmam parceria para adoção de biometano em fábrica de SP

A partir deste mês, a fábrica do Grupo Unilever em Vinhedo (SP) passa a operar com biometano, combustível que substituirá o gás natural na operação. O biocombustível será distribuído pela Ultragaz. Essa parceria vai zerar as emissões de carbono de caldeia industrial que gera a energia utilizada em todo o processo produtivo. A redução esperada é de 3 mil toneladas de CO2 ao ano.

Ao todo, a Ultragaz vai abastecer cerca de 2 milhões de m³ de biometano por ano. O material, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários, é uma fonte de energia limpa e renovável. Outro benefício envolvido no processo é a mitigação dos impactos ambientais gerados por aterros sanitários, evitando que o metano seja liberado no meio ambiente. O gás é considerado até 80 vezes mais prejudicial do que o carbono.

Fábio Rodrigues, diretor da fábrica da Unilever em Vinhedo, conta que o projeto foi construído em parceria entre as empresas para encontrar a tecnologia certa para levar a energia de forma segura para a indústria. “Com isso, estamos dando mais um passo importante em direção ao nosso compromisso global com o planeta”, conta.

Transição energética na indústria

“Por ser intercambiável com o gás natural, o biometano se mostra uma alternativa viável, eficiente e estratégica para descarbonizar a indústria sem necessidade de alterações significativas nos processos existentes”

A Unilever tem como meta zerar as emissões de gases de efeito estufa nos escopos 1 e 2 até 2030. A fábrica de Vinhedo, onde são desenvolvidos produtos líquidos, como as marcas Dove, Comfort e Omo, já é a terceira da companhia a operar com energias limpas de biodigestores no Brasil.

Em Pouso Alegre (MG), unidade industrial onde é produzida a marca de maioneses Hellmann’s, um biodigestor transforma os resíduos orgânicos do processo produtivo em energia, e supre toda a demanda energética da unidade.

Em Indaiatuba (SP), o eucalipto certificado vira biomassa para a geração de energia, utilizado para abastecer a produção das marcas Omo e Surf. Ao todo, os esforços já evitaram a emissão de 40 mil toneladas de CO2 ao ano.

Descarbonização de grandes empresas

Para Erik Trench, diretor de gases renováveis da Ultragaz, a parceria mostra como a companhia está apoiando a descarbonização e a transição energética na indústria brasileira. “A distribuição de biometano contribui para uma operação mais eficiente e sustentável para a Unilever e tem um papel chave na diversificação da matriz energética no país”, afirma.

A parceria exigiu que a Unilever investisse em infraestrutura, como a instalação de uma central de recebimento do biocombustível até o abastecimento das caldeiras. No entanto, o transporte até a fábrica é feito a partir de caminhões movidos a energia limpa, o que evita gastos com dutos ou a utilização de veículos a combustão.