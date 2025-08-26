TEDx chega a Ilhabela e debate o desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica e o futuro das praias

No dia 6 de outubro, as praias, a cultura e a natureza do arquipélago da Ilhabela se tornam palco de discussões sobre as possibilidades de desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica. O município do litoral norte de São Paulo recebe a primeira edição do TEDx Ilhabela, evento que busca unir os conhecimentos tradicionais do povo caiçara e as inovações pela regeneração socioambiental.

O idealizador do evento e empreendedor social, Aziz Camali, que conversou com a EXAME, explica que a escolha do local não é em vão: Ilhabela é um refúgio na natureza para muitos paulistanos que decidiram abandonar a cidade grande. Com quase 85% de seu território coberto por vegetação protegida, o arquipélago une fatores únicos na biodiversidade — enquanto enfrenta problemas históricos de acesso a saneamento, coleta de resíduos e seletiva.

“O objetivo é contar com a presença de todos que vivam a realidade do litoral: cientistas, caiçaras, indígenas e quilombolas”, explica Camali. Entre os primeiros nomes confirmados no evento já estão o climatologista Carlos Nobre, membro da Academia Brasileira de Ciências; Cris Takuá, educadora indígena do povo Maxakali, e Hermes de Sousa, fundador do Instituto Nova União da Arte e liderança periférica.

Também participam a quilombola líder na luta pela justiça ambiental Laura Braga e a jovem cientista e ativista pela preservação marinha Aline Gonçalves. A ideia, segundo Aziz, é aquecer o público para a COP30, unindo diferentes atores nas discussões sobre a proteção do bioma e dos oceanos.

Onde será o TEDx Ilhabela?

A sede do TEDx será o Instituto Baía dos Vermelhos, espaço de curadoria artística e arquitetura única em Ilhabela, que divide espaço com o verde das árvores e o azul do mar. A expectativa é receber cerca de 120 pessoas, fomentando diálogos sobre a natureza e a construção de comunidades que defendam as necessidades da floresta.

“Queremos criar um piloto de um festival de sociobioeconomia na Mata Atlântica. O aval do TED para usar sua licença é uma forma de chamar ainda mais públicos para diálogos com profundidade”, explica Aziz.

Mesmo sendo realizado na segunda-feira, 6 de outubro, a organização do TEDx pensa em uma programação que já inicie no sábado, 4. As atividades realizadas ao longo do final de semana devem ajudar a fomentar o turismo sustentável na região, que sofre com o consumo e a pesca predatória. Para o idealizador, um sistema em que extrai mais do que retribui é insustentável.

Proteção da Mata Atlântica

Em fevereiro de 2023, o efeito dos eventos climáticos extremos na região litorânea chegou como nunca ao norte de São Paulo. Após uma madrugada inteira de chuvas fortes, a cidade de São Sebastião ficou inundada. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e houve deslizamentos de morros em diversos pontos da região. Mais de 60 pessoas morreram durante o caso, que tomou proporções nacionais.

No entanto, para quem reside em ilhas brasileiras, esses eventos são cada vez mais comuns. A necessidade de adaptação das cidades, também. “Nesta semana, uma chuva forte deixou a balsa Ilhabela com Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba paralisada por horas. Ninguém podia sair nem entrar nas cidades”, explica Aziz.

Aziz Camali, idealizador do TEDx Ilhabela: "Queremos criar um piloto de um festival de sociobioeconomia na Mata Atlântica"

O calor extremo também tem afetado mais e mais regiões. Estabelecimentos construídos para melhorar o fluxo do ar passam a instalar ar-condicionado, já que as ondas de calor ameaçam o bem-estar e a saúde de quem mora lá. “Para quem não tem essas condições, como fica? Precisamos nos movimentar agora. A crise climática vai acontecer, é certo”, afirma.

Aziz acredita que a ilha pode atuar como um laboratório de soluções sustentáveis. Os desafios ligados a coleta dos resíduos, reciclagem e proteção das praias ainda afastam esse sonho. “Não é só a responsabilidade da gestão pública. Como eu posso reduzir o meu impacto? É mais fácil mobilizar as iniciativas aqui, que podem ser replicadas, absorvidas e adotadas em diferentes partes do Brasil”, explica.

O próximo passo é discutir os caminhos até esse futuro sustentável. As inscrições para o TEDx estão abertas a partir do site. Além disso, cotas para apoio de empresas também estão disponíveis e ajudam na realização do evento.